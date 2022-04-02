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【鍾袁一戰】林作曾懷疑鍾培生對袁嘉敏把持不住　Candy自爆離港散心

娛樂 12:48 2022/04/02

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日前袁嘉敏（Candy）忽然在Instagram限時動態上載多張照片，指名道姓炮轟鍾培生父子。Candy以英文留言稱二人都是個人渣、太可怕，更指「在鍾家的這一年，真是一場噩夢」，成為網民討論熱話。 

鍾培生的「死敵」林作於Instagram發放去年與Candy現身直播平台節目的短片，寫道「林作一年前神預言」，趁機「抽水」。 

最新影片推介：

林作神預言？ 

在林作上載的短片中，Candy向林作提議：「不如你同鍾培生搞個今晚不設防」林作回應：「我懷疑佢 (鍾培生) 見到你會把持不住」。 林作稱：「Candy淨係要一樣嘢，就係真心」。 

林作在一年前預測鍾培生情迷Candy，與Candy昨日指在鍾家一年是噩夢，時間吻合。 

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Candy曾稱四年沒拍拖 

Candy在直播中稱自己當時已「四年無拍拖」：「因為4年前嗰次我太hurt喇，2017年，拍咗大半年.... 最後佢識咗個𡃁模就走咗。」

她又稱自己不會被細過自己的男生所吸引，但不包括林作。Candy解釋是因為覺得林作有見識、有品味。 

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Candy離港散心？ 

事件主角Candy自昨日爆料後，她今早於英文於Instagram限時動態發帖，稱自己將會離開香港：「Leaving HK Soon,Preparing for my first long-haul fight for 2.5 yrs.」

她又提到：「I haven't been able to sleep well lately, so country living seem a better choice than staying in HK.」即意指自己最近睡得不好，認為在鄉郊生活好像比留在香港好。 

她在另一個限時動態透露旅程計劃：「Still planning if I should stay in Paris for a while,then fly to the countryside，or fly straight to the countryside...」即是她仍在計劃是否先飛往巴黎停留，抑或直接飛到鄉郊地區。 

她續指自己應該會在兩個月後回來兼且指事情複雜：「I should be back in 2 months I guess.I dont want to talk further on what happened,it's v complicated and sad.」 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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