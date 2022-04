【鍾袁一戰】林作曾懷疑鍾培生對袁嘉敏把持不住　Candy自爆離港散心

日前袁嘉敏(Candy)忽然在Instagram限時動態上載多張照片,指名道姓炮轟鍾培生父子。Candy以英文留言稱二人都是個人渣、太可怕,更指「在鍾家的這一年,真是一場噩夢」,成為網民討論熱話。

鍾培生的「死敵」林作於Instagram發放去年與Candy現身直播平台節目的短片,寫道「林作一年前神預言」,趁機「抽水」。

林作神預言?

在林作上載的短片中,Candy向林作提議:「不如你同鍾培生搞個今晚不設防」林作回應:「我懷疑佢 (鍾培生) 見到你會把持不住」。 林作稱:「Candy淨係要一樣嘢,就係真心」。

林作在一年前預測鍾培生情迷Candy,與Candy昨日指在鍾家一年是噩夢,時間吻合。

Candy曾稱四年沒拍拖

Candy在直播中稱自己當時已「四年無拍拖」:「因為4年前嗰次我太hurt喇,2017年,拍咗大半年.... 最後佢識咗個𡃁模就走咗。」

她又稱自己不會被細過自己的男生所吸引,但不包括林作。Candy解釋是因為覺得林作有見識、有品味。

Candy離港散心?

事件主角Candy自昨日爆料後,她今早於英文於Instagram限時動態發帖,稱自己將會離開香港:「Leaving HK Soon,Preparing for my first long-haul fight for 2.5 yrs.」

她又提到:「I haven't been able to sleep well lately, so country living seem a better choice than staying in HK.」即意指自己最近睡得不好,認為在鄉郊生活好像比留在香港好。

她在另一個限時動態透露旅程計劃:「Still planning if I should stay in Paris for a while,then fly to the countryside,or fly straight to the countryside...」即是她仍在計劃是否先飛往巴黎停留,抑或直接飛到鄉郊地區。

她續指自己應該會在兩個月後回來兼且指事情複雜:「I should be back in 2 months I guess.I dont want to talk further on what happened,it's v complicated and sad.」

