【新冠疫苗】許樹昌：下周討論市民接種第4針疫苗　傾向讓長者優先接種

▲ 許樹昌：新的變種病毒傳播率較原本多一成惟未成氣候，下周討論為長者接種第4針。（資料圖片）

肆虐全球逾2年的新冠病毒再有新變種，英國近月亦發現600多人感染由Omicron混合而成的病毒XE，港大公共衞生學院教授潘烈文向TOPick表示，2月初2名歐洲入境旅客被發現感染Omicron BA.1及BA.2混合病毒（詳情即看：【下一頁】）。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，在英國發現700宗新病毒株個案，相關病例發病時間短，但傳播率較Omicron高1成，但認為新重組病毒株「未成氣候」，而且感染後的嚴重程度應該不會增加，未去到令人擔心的地步，惟仍要密切留意。

許樹昌在一個電台節目表示，西歐在1月有另一種 Omicron變種XD病毒，現時未成為強勁的流行品種，他指病毒一定有機會變種，但接種疫苗後提供的T細胞功能，現時的疫苗仍然有效防禦新病毒株，能夠避免重症，呼籲市民盡快接種。他又指，認為目前海外回港人士須已接種疫苗及在酒店檢疫等，外防輸入措施穩妥。

但現主要留意會否有再新的變種病毒流入，大家也聽過有XE、XD，雖說未成氣候，但始終有新病毒冒起，世衛都正留意會否成為較流行品種，所以要小心。即使病毒變種，疫苗提供的T細胞的功能保護我們不會重症，入院及死亡風險一直存在。

許樹昌表示，雖然本港確診個案回落，但在稍後的復活節公眾假期，市面人流增加，擔心人群聚集疫情會有反彈風險。他指，根據不同大學的數學模擬推算，本月底的確診個案或會回落至3位數，關鍵是會否在3位數徘徊，若屆時個案維持一段時間仍未有回落趨勢，情況就令人擔心，可能要考慮進行全民檢測。

許樹昌指，目前不少確診患者都沒有呈報感染，難以準確推算死亡率，建議可以在今波疫情的「水尾」，透過大學的實驗室驗血，為社區約1000名，來自不同年齡層的市民，抽血驗抗體，驗出自然感染新冠病毒的特別抗體，以推算社區感染人口，及更準確計算染疫死亡率。

許樹昌又指，市民接種第3針疫苗後一段時間，抗體水平亦會下降，科學委員會下周將開會討論市民接種第4針新冠疫苗，傾向讓長者優先接種及相隔3至6個月再打針，至於何時可以放寬口罩令，他認為，6至7月放寬口罩令的機會很微，要待疫情回落至零星個案及視乎有否出現第六波疫情，若下半年有新一代針對性疫苗，保護力較強，年尾或可考慮放寬口罩令。

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記者：李榮忠