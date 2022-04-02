【食用安全】內地驚現「口水蠶豆」　大媽工人用口剝皮豆上留齒印

▲ 內地驚現「口水蠶豆」，大媽工人用口剝皮豆上留齒印。

繼早前內地官媒揭發「土坑酸菜」製作過程後，近日再有黑心工場被踢爆工人用口剝蠶豆，執法人員到場調查時亦大呼「噁心」，不過負責人卻辯稱因生意太好招同行嫉妒，才會被舉報。

據《澎湃新聞》報道，雲南昆明一個農產品加工坊被揭發工人用口剝蠶豆，衛生情況堪憂。從新聞片段可見，市場監管所執法人員到場調查，加工坊擺放了幾張矮桌，桌上堆滿大量蠶豆，工人起初不以為然，繼續用嘴剝蠶豆，而剝好的蠶豆上也亦疑似有牙齒咬過的痕跡。直到執法人員朝工人喊道，「不要拿嘴剝了！全部停掉！」，此時大媽們才乖乖「住嘴」。

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執法人員調查後得知，工人們是按剝殼秤重計算薪資，為了加快速度、增加收入，遂用口剝皮。加工坊負責任人最初不承認事件，表示「沒有用嘴剝」，執法人員看不下去，大罵「噁心」，負責人又辯稱因生意好遭同行嫉妒，才會被舉報，又稱其他加工坊同樣有工人用口剝蠶豆。

報道指，現場的所有工人均無法出示健康證明，執法人員一共扣查了198.4公斤口水蠶豆，並將其全數銷毀。稱已對負責人「進行批評教育」，要求她寫保證書「杜絕口水蠶豆」。

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責任編輯：羅嘉欣