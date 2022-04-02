【特首選舉】林鄭月娥：隨著提名期展開相信情況會「明朗化」　形容5月8日是「最後日子」　

▲ 特首林鄭月娥。（資料圖片）

特首林鄭月娥今日出席例行抗疫記者會時指，特首選舉提名期如常於明天展開提名期，5月8日進行投票，並不希望進一步延期。被問及參選意向，她則表示不會回答本人意願。她又稱，相信隨着提名期開始，特首選舉情況會明朗化，她現時無任何回應。

林鄭指，本港專家學者均認為香港現時已過疫情高峰期，並正穩步下降，相信應該可以按原定延遲的日子進行特首選舉，「當然法律上開始了提名期，都有一些特別的情況可以不做的，但我不希望這樣事情發生」。她表示，港府希望盡最大努力做好籌備的工作。

林鄭強調，行政長官位置十分重要，候任特首須處理組班及籌備緩解政府的工作，形容5月8日差不多是「最後日子」，否則再延遲，對後任特首而言非常困難。被問及會否呼籲有志參選人士是否應盡快表態，她則指不能夠由她回答，稱每個人又參選及被選的自由。

政圈有傳特首林鄭月娥，昨日上深圳與港澳辦主任夏寶龍會面，當中談及特首選舉及本港疫情工作。林鄭指，她並無就本人日程作任何公布，僅稱昨日因為日程上的改變無辦法主持上午舉行的抗疫記者會，既然不公布，就不存在澄清或不澄清。

行政長官每天均有很多日程上的工作，無論是會見、探訪，如果需要公布一定會事先公布、或事後公布，如果不需要公布，只是一個工作會議，就不會公布。

她又提及，早前緩引《緊急法》延遲特首選舉為有必要及明智的決定，否則特首選舉舉行的時期為本港疫情高峰。林鄭續指，有志參選人士需做不少接觸工作，但個人參選並不是政府工作，當局正研究如何可以讓候選人合理接觸選委取得提名，以及之後開展競選工作。

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記者：陳葆琳