  • 15°C
香港時間 : 2022402日 (週六) 13:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海外法官】律師會：相信兩名終審法院法官辭任　對香港負面影響不大

政治 13:06 2022/04/02

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

律師會會長陳澤銘。（經濟日報資料圖片）

英國最高法院正副院長韋彥德（Robert Reed）及賀知義（Patrick Stewart Hodge）宣布辭任香港終審法院非常任法官。律師會會長陳澤銘指，隨著9名終審法院海外非常任法官表明留任，相信事件對香港的負面影響不大。

陳澤銘出席一個電台節目時表示，對兩人辭任感可惜及遺憾，稱當日希望兩名法官留任，並非擔心他們的離開會影響終審法院的運作，只是令外界誤解香港終審法院不能運作，對香港不公平，又稱用常理推斷，兩名退任法官有些非法律原因考慮。

他重申，對本港司法傳統有信心，認為應保留引入海外非常任法官制度，吸引海外頂尖人才，讓本港司法界參考。

同場的大律師公會主席杜淦堃亦認為，事件對本港司法制度的影響有限，又稱法治並非政治概念，審理案件時要視乎證據，法官亦要作出司法誓言，相信法官不會受到政治因素影響，認為香港仍可吸引很好的海外法官來港。

對於以往有不少市民不滿法庭判案，杜淦堃表示，法庭有上訴機制處理不滿判決，而法庭在處理每個案件都用了很多時間，認為市民不應只單憑新聞報道的數百字而下定論。他又提及，《港區國安法》是新事物，目前法庭處理的《國安法》案件不多，希望大家給予法院時間。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【海外法官】湯家驊：英法官辭任是政治影響法治的實證　終審法院判決獨立性有目共賭
20:25 2022/03/30
【海外法官】湯家驊：英法官辭任是政治影響法治的實證　終審法院判決獨立性有目共賭
【海外法官】議員認為本港司法無受影響　梁美芬：法官應無國家要職避免「政治尷尬」
20:53 2022/03/30
【海外法官】議員認為本港司法無受影響　梁美芬：法官應無國家要職避免「政治尷尬」
【海外法官】英國最高法院正副院長辭任終院　張舉能：表示遺憾
20:43 2022/03/30
【海外法官】英國最高法院正副院長辭任終院　張舉能：表示遺憾
【海外法官】英法官辭任終院　林鄭月娥表示遺憾和失望
22:47 2022/03/30
【海外法官】英法官辭任終院　林鄭月娥表示遺憾和失望
【海外法官】外交部駐港公署批英方假借「召回」法官抹黑國安法　促停止政治表演
23:33 2022/03/30
【海外法官】外交部駐港公署批英方假借「召回」法官抹黑國安法　促停止政治表演
【海外法官】林鄭月娥質疑兩名英國法官辭任涉政治考慮　強烈反對與國安法人權自由扯上關係
15:43 2022/03/31
【海外法官】林鄭月娥質疑兩名英國法官辭任涉政治考慮　強烈反對與國安法人權自由扯上關係
【海外法官】大律師公會稱兩周前已收到法官辭任消息　曾致函英政府游說
16:00 2022/03/31
【海外法官】大律師公會稱兩周前已收到法官辭任消息　曾致函英政府游說
【海外法官】外交部批英方打著維護香港法治旗號　以政治手法破壞司法
16:41 2022/03/31
【海外法官】外交部批英方打著維護香港法治旗號　以政治手法破壞司法
【海外法官】10名終院海外非常任法官9人已表態留任　包括5名英國退休法官
21:17 2022/03/31
【海外法官】10名終院海外非常任法官9人已表態留任　包括5名英國退休法官

你可能感興趣

【海外法官】湯家驊：英法官辭任是政治影響法治的實證　終審法院判決獨立性有目共賭
20:25 2022/03/30
【海外法官】湯家驊：英法官辭任是政治影響法治的實證　終審法院判決獨立性有目共賭
【海外法官】議員認為本港司法無受影響　梁美芬：法官應無國家要職避免「政治尷尬」
20:53 2022/03/30
【海外法官】議員認為本港司法無受影響　梁美芬：法官應無國家要職避免「政治尷尬」
【海外法官】英國最高法院正副院長辭任終院　張舉能：表示遺憾
20:43 2022/03/30
【海外法官】英國最高法院正副院長辭任終院　張舉能：表示遺憾
政治 陳澤銘 港區國安法 律師會 大律師公會 英國

最高瀏覽

【袁嘉敏爆料】IG鬧爆鍾培生父子　袁嘉敏揭豪門秘密：在鍾家真是場噩夢
15:38 2022/04/01
【袁嘉敏爆料】IG鬧爆鍾培生父子　袁嘉敏揭豪門秘密：在鍾家真是場噩夢
【鍾袁一戰】袁嘉敏聲稱鍾氏父子有古怪要求　選港姐入行全裸拍《鴨王》成名
17:29 2022/04/01
【鍾袁一戰】袁嘉敏聲稱鍾氏父子有古怪要求　選港姐入行全裸拍《鴨王》成名
【發霉廚具】為慳錢長期用發霉竹筷子木砧板 一家四口黃曲霉素中毒全患癌
15:11 2022/04/01
【發霉廚具】為慳錢長期用發霉竹筷子木砧板 一家四口黃曲霉素中毒全患癌