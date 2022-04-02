【海外法官】律師會：相信兩名終審法院法官辭任　對香港負面影響不大

▲ 律師會會長陳澤銘。（經濟日報資料圖片）

英國最高法院正副院長韋彥德（Robert Reed）及賀知義（Patrick Stewart Hodge）宣布辭任香港終審法院非常任法官。律師會會長陳澤銘指，隨著9名終審法院海外非常任法官表明留任，相信事件對香港的負面影響不大。

陳澤銘出席一個電台節目時表示，對兩人辭任感可惜及遺憾，稱當日希望兩名法官留任，並非擔心他們的離開會影響終審法院的運作，只是令外界誤解香港終審法院不能運作，對香港不公平，又稱用常理推斷，兩名退任法官有些非法律原因考慮。

他重申，對本港司法傳統有信心，認為應保留引入海外非常任法官制度，吸引海外頂尖人才，讓本港司法界參考。

同場的大律師公會主席杜淦堃亦認為，事件對本港司法制度的影響有限，又稱法治並非政治概念，審理案件時要視乎證據，法官亦要作出司法誓言，相信法官不會受到政治因素影響，認為香港仍可吸引很好的海外法官來港。

對於以往有不少市民不滿法庭判案，杜淦堃表示，法庭有上訴機制處理不滿判決，而法庭在處理每個案件都用了很多時間，認為市民不應只單憑新聞報道的數百字而下定論。他又提及，《港區國安法》是新事物，目前法庭處理的《國安法》案件不多，希望大家給予法院時間。

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責任編輯：陳葆琳