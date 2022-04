【鍾袁一戰】被袁嘉敏爆料後首度回應　鍾培生： 去年年中已經停止見面

袁嘉敏(Candy)昨日(4月1日)於社交平台炮轟鍾培生父子,指二人是人渣,又指在鍾家的是一場噩夢。

今日(4月2日),Candy透露自己即將離開香港大約2個月,事件另一主角鍾培生(Derek)於Instagram限時動態發長文回應。

Derek:去年年中已經停止見面

Derek提到自己向Candy提供經濟支持:「2021年初透過朋友介紹認識袁小姐,其後見面數次,聽了她的故事後為她提供經濟支持,其後認為性格不合,去年年中已經停止見面。」

Candy索求更多經濟援助

他續指:「其後袁小姐一直私信本人,而我亦多次禮貌地拒絕。直至去年年尾,袁小姐曾多次私下及公開地在社交媒體上騷擾本人及多位朋友,並且索求更多的經濟援助,本人對此採取冷處理對待,自此與袁小姐斷絕一切來往。」

斥Candy處心積慮

Derek昨日被Candy上載他與父母的相「爆料」,Derek也提到看法:「與我爸爸的生日合照是我今年3月17日發出, 袁小姐的story 是3月18日截圖,處心積慮直到4月1日才公開發出,引致當日網絡搜尋趨勢榜首。內容亦引導媒體和網民猜測她在我家已住了一年,當中提及什麼古怪要求,甚至無理到令人猜想多人運動」 。

由於產生太多誤會和媒體查詢,Derek決定不再對事件冷處理,澄清Candy所引導的內容不盡不實。

重申只見面數次

Candy指自己在鍾家一年,Derek就於最後再重申:「我們家庭非常融洽,同時重申我跟袁小姐只見面數次,其後半年以上並沒有見面。自此不再對任何不實報導或猜測作出回應,同時對所有不實內容之公佈保留追究權利。」

袁嘉敏離港

Candy今早於英文於Instagram限時動態發帖,稱自己將會離開香港:「Leaving HK Soon,Preparing for my first long-haul fight for 2.5 yrs.」

她又提到自己最近睡得不好,認為在鄉郊生活好像比留在香港好。 她指應該會離開香港兩個月,但也不確定。