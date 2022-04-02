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【鍾袁一戰】被袁嘉敏爆料後首度回應　鍾培生：去年年中已經停止見面

娛樂 13:54 2022/04/02

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袁嘉敏（Candy）昨日（4月1日）於社交平台炮轟鍾培生父子，指二人是人渣，又指在鍾家的是一場噩夢。

今日（4月2日），Candy透露自己即將離開香港大約2個月，事件另一主角鍾培生（Derek）於Instagram限時動態發長文回應。 

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Derek：去年年中已經停止見面

Derek提到自己向Candy提供經濟支持：「2021年初透過朋友介紹認識袁小姐，其後見面數次，聽了她的故事後為她提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面。」  

Candy索求更多經濟援助

他續指：「其後袁小姐一直私信本人，而我亦多次禮貌地拒絕。直至去年年尾，袁小姐曾多次私下及公開地在社交媒體上騷擾本人及多位朋友，並且索求更多的經濟援助，本人對此採取冷處理對待，自此與袁小姐斷絕一切來往。」

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斥Candy處心積慮

Derek昨日被Candy上載他與父母的相「爆料」，Derek也提到看法：「與我爸爸的生日合照是我今年3月17日發出， 袁小姐的story 是3月18日截圖，處心積慮直到4月1日才公開發出，引致當日網絡搜尋趨勢榜首。內容亦引導媒體和網民猜測她在我家已住了一年，當中提及什麼古怪要求，甚至無理到令人猜想多人運動」 。 

由於產生太多誤會和媒體查詢，Derek決定不再對事件冷處理，澄清Candy所引導的內容不盡不實。

重申只見面數次 

Candy指自己在鍾家一年，Derek就於最後再重申：「我們家庭非常融洽，同時重申我跟袁小姐只見面數次，其後半年以上並沒有見面。自此不再對任何不實報導或猜測作出回應，同時對所有不實內容之公佈保留追究權利。」

袁嘉敏離港 

Candy今早於英文於Instagram限時動態發帖，稱自己將會離開香港：「Leaving HK Soon,Preparing for my first long-haul fight for 2.5 yrs.」

她又提到自己最近睡得不好，認為在鄉郊生活好像比留在香港好。 她指應該會離開香港兩個月，但也不確定。

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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