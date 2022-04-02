【交通規劃】運房局目標在明年下半年公布《策略性研究》初步建議　包括構建新一代運輸交匯樞紐

▲ 運房局目標是在明年下半年公布《策略性研究》初步建議，包括構建新一代運輸交匯樞紐。（資料圖片）

運輸及房屋局局長陳帆今日（2日）發表網誌，面對新發展區人口急劇增長、市民出行習慣改變、私家車數目不斷上升、市中心地區可供運輸發展的空間趨向飽和，以及運輸基建的建造成本越來越高。局方於去年12月開展《交通運輸策略性研究》，全面審視並制訂直至2050年的運輸策略藍圖，應對未來運輸發展和需求，支持香港可持續發展並鞏固競爭力，促進大灣區內的人流和物流。

陳帆表示，《策略性研究》開展了約三個月，運輸署及顧問團隊已著手研究個別較重要和嶄新專題，並會推出試驗或先導計劃，期望可以盡早與業界及公眾凝聚共識。暫時初步構思建議於適合位置建設新一代運輸交匯樞紐，並改善乘客候車或轉乘環境的設施，如冷氣候車間、服務班次資訊及指示屏幕、購物及餐飲設施等，提升市民的出行體驗；並盡可能配置泊車轉乘服務，積極研究使用自動泊車系統。

陳帆指，已就個人化點對點交通服務展開專題研究，短中期而言，研究會先透過引入車隊管理概念，提升現時的士管理及服務質素。長遠而言，會探討如何結合一站式資訊科技平台，提供按實時需求的交通預約服務。

對於科技及大數據發展一日千里，當局正在研究智慧公路設施，目的是利用大數據實時分析道路網絡的交通狀況，提供更適切的交通訊息，分流路面交通或應對突發事故。同時，亦會探討自動駕駛及車聯網的普及化進程，讓車輛與道路設施互相傳輸資訊，為未來實施更靈活及智能化的交通管理創造條件。

陳帆稱，《策略性研究》將會宏觀檢視香港交通系統布局，促進本地各區發展，進而與大灣區其他城市的交通連繫。例如，運輸署正研究善用北部都會區的地理優勢及發展潛力，配合跨界鐵路，設置新一代運輸交匯樞紐，讓市民在本港出行，以至往返大灣區其他城市時，都能體驗舒適及無縫的交通連接，促進香港融入大灣區「一小時生活圈」。

陳帆表示，當局目標是在2023年下半年公布《策略性研究》的初步建議，並於2025年公布以2050年為規劃願景的運輸策略藍圖。我們殷切期望《策略性研究》描繪的運輸藍圖，令本港交通系統更「以人為本」，同時更安全可靠、環保高效。

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責任編輯：李榮忠