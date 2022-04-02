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【派防疫包】政府今起向全港住戶派「防疫服務包」　陳茂波、李家超孖政黨領袖落區派發

政治 14:00 2022/04/02

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民政事務局局長（署理）陳積志（中）和民建聯主席李慧琼（右二）一起到紅磡三無大廈住戶派發防疫物資包。（黃建輝攝）

政府今日起陸續向全港住戶派發「防疫服務包」，目標是7天內完成派發工作。

財政司司長陳茂波上午與工聯會副理事長麥美娟，到荃灣一幢舊樓向居民派發服務包；署理民政事務局局長陳積志則與民建聯主席李慧琼、新民黨主席葉劉淑儀，今早到鴨脷洲及紅磡三無大廈住戶派發服務包。

今日下午，政務司司長李家超則與工聯會會長吳秋北及民建聯立法會議員梁熙、鄭泳舜，及梁文廣到佐敦上海街「三無大廈」探訪及派發服務包。

民政事務局署理局長陳積志向傳媒表示，服務包會先派發予有急切需要的基層居民，包括劏房戶、三無大廈居民、獨居長者及行動不便市民。

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財爺陳茂波在派發服務包期間，再被問及會否參選特首，以及落區派發服務包是否為特首選舉造勢等，他均未有回應。麥美娟指，儘管現時有很多關於未來特首人選的消息和揣測，但有信心在完善選舉制度下，能夠選出適合香港的特首。她表示，期望未來特首做好政府架構重組工作，令各部門加強應對公共衛生危機的能力。

麥美娟又提及，她到訪的大廈七成住戶均沒有應門接收服務包，相信住戶大多是基層，今日仍然要外出工作。她盡量不希望居民要舟車勞動自行到派發點領取，故派發團隊今晚會再上門派發，居民仍然沒有應門才會放下領取卡。

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責任編輯：陳葆琳

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