【網絡熱話】洗咖啡壺右手卡住變「叮噹手」　拒打爛限量版玻璃壺發文求救

▲ 洗咖啡壺右手卡住變「叮噹手」，拒打爛限量版玻璃壺發文求救。

昨日（1日）有網民在社交平台發文，指自己的朋友清洗咖啡壺時，不慎將手卡在壺內，無法動彈，加上因為是限量版咖啡壺，不想打碎，唯有向網民求助。貼文引來不少有網民，有人分享，可嘗試將油或洗潔精倒入咖啡壺。

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該名網民於facebook群組「扮工室Online」發文，指朋友清洗咖啡壺時，不小心將手卡在壺內，試過浸熱水，但玻璃傳熱，「隻手頂唔順」，加上咖啡壺是限量版，不想打碎，遂代友發文求助。從圖片可見，事主的右手塞在壺中，被逼得發紅，手指彎曲，無法動彈。

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貼文一出，引起大量網民回應，有人建議往壺內倒入油或洗潔精，以充當潤滑劑，有機會令手滑出，亦有人提議將手舉起，「舉起隻手，等啲血回流隻手冇咁腫，跟住先至用其他方法例如用油」。

亦有網民懷疑是愚人節玩笑的貼文，紛紛提出搞笑建議，「落油，跟住點火，隻手燶燶地就易出嚟」、「我提議共存」、「放手，放開所有，彼此更自由」、「試吓搵嘢嚇下隻手，嚇到佢縮埋就可以攞返出嚟」。

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責任編輯：羅嘉欣