【鍾袁一戰】袁嘉敏稱鍾培生主動提出「俾錢」　 Candy：他說的都不是事實

▲ 袁嘉敏（Candy）稱鍾培生說的不是事實。

鍾培生（Derek）今日（4月2日）就被袁嘉敏（Candy）爆料後再出回應，稱自己聽了Candy的故事後為她提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面。

Candy又再有動作，於Instagram限時動態發文指是鍾培生堅持向她付錢，而自己未有收取。

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Candy：他說的不是事實

Candy上載Derek的回應帖文截圖，她稱：「他說的不是事實。他這樣回覆我不意外，因為他很喜歡計數，計錢，思維總是圍繞錢。」

Candy強調Derek沒有聽了她的故事後而想支持她：「而是他自己堅持要俾，全部是他自己主動提議。初期他自己主動提出一定 要俾，說唔俾等於佔我便宜」。

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陪Derek傾心事

她又提到Derek是有向她付錢, 但她拒絕對方：「說做朋友不要講錢， 傾心事都叫我每個電話收返他錢，我也不肯收的。」

她續指：「他說我常找你傾偈花你時間，但你又唔肯收錢，唔係咁好。剛好那時期他做拳賽，我就一直支持他。咁無理由一邊支持一邊計錢，他年紀又細過我，我點好意思收。我不收。我拒絕了之後，他常打電話給我」。

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Candy：現在才知他有朋友呢

Candy指Derek也並不是多位朋友：「拳賽那半年他常找我聊天,我 就是以為他沒什麼朋友可以傾心事，才常常陪他，完全不講錢」 。

她又曾以私訊聯絡Derek的朋友Joshua Chan（陳爾正），表達自己不滿Derek在拳賽出場的安排。她寫道：「長度起碼應該 cut一半，播埋哂啲咁長特效片，個人喺台轉來轉去，將他自大自我中心的性格放大給市民睇，唔係咁好。」

為Derek改伴郎稿

Candy更補充提到自己為出席陳爾正、陳詩欣婚禮的Derek改伴郎稿，她寫道：「 這位陳先生在十月底結婚時，培生做伴郎，份伴郎致詞稿也是我陪他練習和修改內容的。」

她續指：「我無去出席婚禮,唔知培生有否全部跟住我的意見去修改,如果有改到，這位陳生都應該多謝我，他在四季酒店的盛大婚宴沒有被伴郎的致詞而引起尷尬場面」。

在最後，她稱「看了培生回覆,我不怪他」。她指Derek由認識她第一天便叫她做姐姐，自己也一直當他是細佬，他做甚麼也會支持。

鍾培生與陳爾正相當老友

陳爾正是《培生擂台：無敵盃2021 WE ARE CHAMPS 2021》，也是與Derek識於微時的好兄弟，同樣也相當有家底。

Derek曾於Joshua結婚當中接受TOPick訪問，他表示因與Joshua相識已久，故此心情激動，指對方很愛錫Eunice，相信Joshua定會是位模範丈夫。他亦表示希望自己也可早日成家立室。

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