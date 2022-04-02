【第五波疫情】新增4475宗確診個案　2189宗快速檢測陽性【不斷更新】

▲ 新增4475宗確診個案，2189宗是快速檢測陽性個案。

本港疫情逐漸回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

【16:40】

張竹君指，昨日公布2月初兩名旅客來港非感染英國的Omicron混合變種XE，自己在溝通上誤解了，因為混合變種病毒可以有多種複合性，指本港未發現新型變種病毒。

【16:35】

單日呈報多116宗死亡個案，第五波累計7,848人死亡，總體死亡率達0.68%。公立醫院死亡個案中，有2名已打三針疫苗，另有4名年輕患者死亡，本身有患有癌症，分別有淋巴癌、懷疑肺癌、腸癌及血癌。

【16:30】

政府交代本港最新疫情，衞生防護中心公布，今日新增4,475宗確診個案、其中2,286宗為核酸檢測陽性個案，2,189宗是快速檢測陽性個案。另有18宗輸入個案，第五波累計逾115萬宗確診。

▲ 本港今日確診數字再回落至5千宗以下。（陳永康攝）

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另外多區污水持續陽性，九龍灣麗晶花園及青衣長康邨圍封 柴灣翠灣邨翠福樓揪34宗陽性，詳情即看：【下一頁】

政府呼籲市民在4月8、9、10日自願性做快測，呈陽性須在24小時內呈報，行政長官林鄭月娥強調，措施並不代表取代全民強制檢測，政府仍然會密切關注情況，在最佳時間推行全民強檢（詳情即看：【下一頁】）。

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記者：伍瑋瑋