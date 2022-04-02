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【死亡個案】再多116名染疫者離世　今波疫情累計7848宗死亡個案

社會 16:36 2022/04/02

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（2日）下午於疫情記者會表示，公立醫院再呈報多116宗死亡個案，今波疫情累計死亡個案共7,848宗。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，目前共10,138人留醫，過去24小時新增15名病人情況危殆、目前有27人情況嚴重，79名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有1439人出院，2人入院篩查發現確診，3病人被列為密切接觸者；另醫管局累計共21,225名職員曾確診，其中19,056人已返回工作崗位。

過去24小時有99名病人死亡，涉59男40女，介乎47至109歲，42人來自院舍、57人無打針、22人打一針、18人打2針、2人打3針，89人為65歲或以上長者。4名較年輕死者均有癌症，分別是59歲男、57歲男、47歲男、49歲女，他們分別有淋巴癌、肺塵埃沉着病、肺癌、擴散小腸癌、血癌。

由於數據滯後，由3月1日至3月31日再有17位病人離世未公布，涉8男9女，介乎64至98歲。

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記者：李榮忠

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