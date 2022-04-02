【混合病毒】張竹君澄清英國混合病毒「XE」未在香港發現　社區亦無發現有新變種

▲ （陳永康攝）

肆虐全球逾2年的新冠病毒再有新變種，英國近月亦發現600多人感染由Omicron混合而成的病毒XE，2月初2名歐洲入境旅客被發現感染Omicron BA.1及BA.2混合病毒（詳情即看：【下一頁】）。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日公布2月初兩名旅客來港非感染英國的Omicron混合變種XE，自己在溝通上誤解了，因為混合變種病毒可以有多種複合性，指本港未發現新型變種病毒。

張竹君又指，新冠病毒不斷改變，香港大學、衞生防護中心等都有監察病毒變種等，而香港發現與英國發現不同，而在社區未發現有新型變種病毒，對社區風險不大，有一定的機制監察及公布。

被問到混合病毒會有什麼病徵，張竹君指兩名患者與其他人沒有分別，至於世衞指ＸＤ、ＸＥ仍在研究中，傳播力、徵狀等仍有待分析。

【靚太廚房】KOL媽媽教整健兒童小食 層層疊雜果奇亞籽布甸

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠