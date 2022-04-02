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【罕見意外】消防局救護車疑失控溜前　救護員膝部受撞受傷送院

社會 17:25 2022/04/02

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港珠澳橋消防局救護車失控溜前，救護員阻止不果捱撞送院治理。（資料圖片）

港珠澳大橋消防處發生一宗罕見意外，一架救護車疑失控溜前，一名救護員阻止不果，反被救護車撞傷，需送院治理，目前已出院，消防處正調查事件。

在網上流傳的片段所見，一輛救護車疑在一間消防局內失控前溜前，一名救護員見狀即衝往車前，試圖阻止救護車繼續前溜，惟救護員阻止救護車溜前不果，未能頂住救護車，更反被救護車一度更被壓在車與牆壁間動彈不得。其後，多名在消防局內的人員上前協助救出捱撞的救護員。

救護員阻止不果捱撞送院治理。（網上影片截圖）

消防處證實事件，回覆TOPick查詢表示，事發在今早（2日）約8時30分，於港珠澳大橋消防局暨救護站發生，當時一輛救護車意外溜前撞倒一名救護員。該名救護員膝部受傷，事後被送往瑪嘉烈醫院治理，目前已出院。至於涉事救護車已被拖到九龍灣的機電工程署總部作詳細檢查，事故起因仍有待進一步調查。

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責任編輯：李榮忠

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