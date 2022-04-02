【強制檢測】25幢大廈納強檢涉沙田、大埔、屯門多個屋苑【附名單】

▲ （曾耀輝攝）

因應有初步陽性及確診個案曾到訪，25幢大廈被納入強制檢測公告，有關市民須於4月4日前完成檢測。

當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽。

25幢座被納入強檢的大廈如下：

1. 馬鞍山頌安邨頌德樓

2. 大埔富善邨善美樓

3. 藍田興田邨彩田樓

4. 沙田駿洋邨駿時樓

5. 黃大仙竹園北邨桐園樓

6. 青衣青華苑華豐閣

7. 沙田禾輋邨民和樓

8. 大埔富亨邨亨耀樓

9. 上水天平邨天明樓

10. 粉嶺嘉福邨福安樓

11. 屯門蝴蝶邨蝶聚樓

12. 牛頭角牛頭角下邨貴顯樓

13. 觀塘順利邨利康樓

14. 黃大仙竹園南邨富園樓

15. 土瓜灣馬頭圍邨夜合樓

16. 大圍豐盛苑華盛閣

17. 葵涌安蔭邨嘉蔭樓

18. 牛池灣彩虹邨金漢樓

19. 屯門新圍苑新賢閣

20. 屯門青河坊 2 號麗寶大廈

21. 沙田博康邨博智樓

22. 荃灣祈德尊新邨 C 座

23. 薄扶林華富(二)邨華興樓

24. 筲箕灣東濤苑曉濤閣

25. 天水圍天祐苑祐泰閣

政府指如果市民正處於檢疫期間，無須遵從公告中的規定； 如果市民於指定日期，曾在醫院或隔離設施接受治療或隔離，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。另外，如市民在1月1日或之後確診，無須按公告的規定檢測，有關人士須出示相關證明文件。

政府宣布，由3月31日起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月

不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月

不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

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記者：伍瑋瑋