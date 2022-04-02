【NFT】黃貫中58歲生日推出廣東新歌　宣布加入元宇宙

▲ 黃貫中生日，朱茵貼舊照祝賀。

3月31日生日的黃貫中（Paul），在58歲宣布插旗NFT市場，推出全新NFT粵語音樂作品《彗星》（Cometary）！有別於以往透過實體專輯或線上平台發布歌曲，Paul跟NFT平台HarmoniXX發行首款音樂NFT，成為第一位完全透過NFT發行新歌的華語歌手，展現「音樂先驅」的王者霸氣。

「搖滾教父」Paul近日透過Twitter宣布正式踩入元宇宙，還乘勢推出首支NFT音樂創作廣東歌《彗星》，藉此打造多元的創作環境、為音樂注入更多動力和可能性。

▲ 推出廣東新歌。

談到新歌歌名，Paul形容「彗星」勢不可擋卻轉瞬即逝，一期一會、相會又是千年：「對於我們，他是流逝，但對於這顆彗星，我們是相遇，可惜的是：這相遇不是無人介意，而是無人在意。」憑歌訴說在宇宙的輪迴中，「一切只是過程」的故事。我的新歌《彗星》將作出一個前所未有的大膽嘗試，由原聲唱片加AI Arrangement，創造出2000份獨一無二的音樂NFT。將會透過HarmoniXX為大家送出白名單，就讓我們用不一樣的方式，體驗搖滾的力量！」

▲ 同時推NFT作品。

黃貫中全新音樂NFT《彗星》限量發行2000枚，每個NFT版本均以AI演算法將原創歌曲生成流行搖滾、EDM舞曲、Trap和龐克等四種不同曲風，然後透過系統以獨特方式組合成不同音軌，再搭配Paul親手繪製的專輯封面，呈現出獨一無二的藝術瑰寶。

《彗星》不但能夠確保作品的稀少性和收藏性，也滿足了全球粉絲的收藏心理，更帶領聽眾走入視覺和聽覺的藝術殿堂、體驗前所未有的音樂盛宴！除了擁有絕無僅有的NFT珍藏外，首批買家未來更可以優先選購獨家周邊、並有機會優先參與Paul未來元宇宙的活動。

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