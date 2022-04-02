【THE SHOW MUST GO ON】杜穎珊拱橋騷軟骨勁　陳嘉桓黃美棋鬥做一字馬

▲ 錢嘉樂及馮盈盈主持新節目《THE SHOW MUST GO ON》。

由「大師兄」錢嘉樂及馮盈盈（FYY）任主持的新遊戲節目《THE SHOW MUST GO ON》在明天（4月3日）周日首播，每集均由藝人分成兩隊進行比拼。

首集兩組嘉賓分別為林盛斌率領的「大玩特玩」隊，成員包括翟威廉、周志康、楊潮凱、林秀怡、陳嘉桓及黃美棋，以及陸浩明率領的「後生仔傾吓偈」隊，成員包括孔德賢、鄭衍峰、黃婧靈（波波）、杜穎珊（Sandy）、徐文浩及黃紫恩。

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女藝人臥虎藏龍

今日（4月2日）製作組公開節目錄影宣傳照，單看「表面證供」已發現TVB藝人臥虎藏龍，當中尤以女藝人表現最為出色。

之前在綜藝節目《不可能任務》中因唔聲唔聲但表現嚇你一驚、而遭出名要求嚴苛的林迪安導演封為「估你唔到子」的Sandy，今次再度施展驚人絕技。

原來Sandy不但能毫不費力做出拱橋姿勢、兼維持一段相當長的時間，更能以拱橋姿勢隨意行走，讓人即時想起經典電影《驅魔人》中的「拱橋」女鬼落樓梯經典場口。

▲ Sandy毫不費力做出拱橋。

由於Sandy的表演實在驚為天人，馮盈盈全程嚇至尖叫兼眼凸；向來貪玩的林盛斌（Bob）見狀即湊熱鬧要求試做一次。

雖然阿Bob已有整隊隊友七手八腳地協助他做出拱橋姿勢，但阿Bob依然失重心慘變「滾地 Bob」，整個過程相當爆笑。

首集單是熱身遊戲「七字馬」已相當有睇頭，遊戲需要各隊共7名隊員接力做出一字馬鬥遠，結果 Sandy、美棋BB及陳嘉桓輕易地便做出標準一字馬，Sandy態更是十分輕鬆，竟能保持著「一字馬」與隊友吹水兼晒 V，實在「能人所不能」。

▲ 陳嘉桓做一字馬。

聲勢勁過姿勢

至於經歷了無數次《玩到盡》系列訓練的陳嘉桓，即使壓軸出場仍面無懼色，施展一字馬絕技時除了信心十足、更是狠樣盡露「輸人莫輸勢」，證明玩得投入。

另外，「聲勢」勁過「姿勢」的代表則有林秀怡及波波，前者雖然事前做足熱身、係威係勢，但到落場一刻卻驚呼連連。

至於後者則要隊員「幫拖」才勉強將大髀擘開，但由於一度失衡向前傾，故此同樣「鬼殺咁嘈」！

不過整個遊戲最搞笑的，還是黃紫恩臨陣抽筋，結果「後生仔傾吓偈」隊要多次變陣待紫恩舒緩筋骨，認真哭笑不得。