【兒童節】Edan林家謙等歌手騷童年照　MC$oHo&KidNey+小薯茄童童製兒童節歌單

▲ 兒童節歌單封面

串流音樂平台Spotify在即日至4月7日推出兒童節特別企劃，當用戶打開Spotify香港app，會看到不少歌單的封面都換成香港歌手兒時照片。

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慶祝兒童節

這個活動的主旨是，希望大家在生活中都保持童心，也藉此慶祝4月4日兒童節。其中參與歌手包括：Janice衛蘭、鄭中基、Edan呂爵安、林家謙、MC張天賦、Tyson Yoshi、馮允謙、陳柏宇、林奕匡、Dear Jane、陳凱詠、洪嘉豪、盧冠廷、小塵埃、Manson張進翹及Tiab等。

除了歌單封面改成歌手兒時照外，我們也特別邀請了兩個藝人單位：MC$oHo & KidNey及小薯茄的童童，各為Spotify香港用戶製作兒童節歌單。

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推出《細路歌》歌單

他們的歌單題材都是童年聽的歌，可能是童年會常常單曲循環、或是伴隨他們成長的歌曲，亦不局限於卡通片/動畫選曲，是很有趣的分享。

此外，Spotify 香港編輯亦有推出《細路歌》歌單，將新舊廣東兒歌集合起來做歌單。