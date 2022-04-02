【派防疫包】財經事務及庫務局向基層家庭派防疫包　教育局探訪多個住戶

▲ 財經事務及庫務局團隊向基層家庭派發「防疫服務包」。（政府新聞處圖片)

特區政府今日（２日）展開首階段「防疫服務包」派發工作，自早上10時起18區民政事務處向全港住戶派發。

截至下午六時，各區民政處透過多個渠道，包括透過物業管理公司，合共派發了157多萬個「防疫服務包」，包括由3千多名義工及多個公務員團隊向6萬5千個基層家庭逐家逐戶派發。物業管理公司會安排在其負責的屋邨及屋苑隨即向住戶派發。



多名官員參與派發行動，財經事務及庫務局（財庫局）局長許正宇下午帶領局方團隊，走訪位於九龍城區的「三無」大廈及樂善堂過渡性社會房屋「樂屋」，向基層家庭派發服務包。

一同參與派發行動的包括財庫局常任秘書長（財經事務）甄美薇、財庫局常任秘書長（庫務）朱曼鈴、財庫局副局長陳浩濂及六位財庫局副秘書長。許正宇與團隊抵達「樂屋」，向約50個住戶派發「防疫服務包」；隨後團隊向居於區內兩 幢「三無」大廈的多個基層家庭住戶派發服務包，鼓勵大家善用抗疫物資，戰勝病毒。

▲ 教育局參與派發防疫物資。（政府新聞處圖)

另外，教育局局長楊潤雄、常任秘書長李美嫦及副局長蔡若蓮先後探訪多個住戶，包括新來港家庭、少數族裔家庭等，將裝有口罩、中成藥、快速抗原測試包、防疫資訊小冊子和心意卡的「防疫服務包」送給有關家庭。



楊潤雄表示順道推廣價值觀教育，送上附有主題圍繞『感恩珍惜．積極樂觀』的紀念品，例如鎖匙扣 ，鼓勵學生主動關愛他人，保持同理心，並常存感恩，珍惜擁有的一切，積極樂觀面對生活和成長的挑戰。

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記者：伍瑋瑋