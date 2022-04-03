【新冠口服藥】港府將向私家醫生免費提供兩款新冠口服藥　較高風險患者優先使用

▲ （曾耀輝攝）

政府昨日（2日）表示，將陸續向私家醫生免費提供新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）及莫納皮拉韋（Molnupiravir），以便利私家醫生向合適的新冠病人處方這兩款新冠口服藥物。

食物及衞生局指，為了向更多新冠病人提供支援，醫管局已經為私家醫院及暫託中心內的醫生提供包括兩款新冠口服藥物在內的治療新冠病毒藥物。截至本月1日，醫管局已分別為超過7100及15800位病人處方帕克斯洛維德及莫納皮拉韋。

局方稱，私家醫生應盡量優先為在社區的較高風險確診病人安排支援和治療，包括60歲或以上長者、五歲或以下小童、懷孕28周或以上的孕婦，以及免疫力受抑制的病人，例如曾接受器官移植、患有免疫系統減弱的疾病，或長期服用減弱免疫系統藥物的病人。私家醫生不可向病人就新冠口服藥物收取任何費用。



政府正優化相關電腦系統，包括醫健通電子健康紀錄互通系統，讓私家醫生為獲處方藥物的新冠病毒確診病人登記資料，稍後將向私家醫生發信闡述送藥及登記病人資料等安排。

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責任編輯：余思嵐