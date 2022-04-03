  • 18°C
香港時間 : 2022403日 (週日) 10:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】九龍灣麗晶花園第九座474人受檢　揪4宗陽性個案

社會 10:10 2022/04/03

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【10:00】九龍灣麗晶花園第九座約0.84%住戶染疫

九龍灣麗晶花園第九座上午約10時完成強制檢測行動，474名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現4宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪264戶，當中32戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

最新熱門影片：【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力　專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【死亡個案】再多116名染疫者離世　今波疫情累計7848宗死亡個案
16:36 2022/04/02
【死亡個案】再多116名染疫者離世　今波疫情累計7848宗死亡個案
【混合病毒】張竹君澄清英國混合病毒「XE」未在香港發現　社區亦無發現有新變種
16:57 2022/04/02
【混合病毒】張竹君澄清英國混合病毒「XE」未在香港發現　社區亦無發現有新變種
【強制檢測】25幢大廈納強檢涉沙田、大埔、屯門多個屋苑【附名單】
19:37 2022/04/02
【強制檢測】25幢大廈納強檢涉沙田、大埔、屯門多個屋苑【附名單】
【派防疫包】財經事務及庫務局向基層家庭派防疫包　教育局探訪多個住戶
22:09 2022/04/02
【派防疫包】財經事務及庫務局向基層家庭派防疫包　教育局探訪多個住戶
【新冠口服藥】港府將向私家醫生免費提供兩款新冠口服藥　較高風險患者優先使用
今日 10:01
【新冠口服藥】港府將向私家醫生免費提供兩款新冠口服藥　較高風險患者優先使用

你可能感興趣

【死亡個案】再多116名染疫者離世　今波疫情累計7848宗死亡個案
16:36 2022/04/02
【死亡個案】再多116名染疫者離世　今波疫情累計7848宗死亡個案
【混合病毒】張竹君澄清英國混合病毒「XE」未在香港發現　社區亦無發現有新變種
16:57 2022/04/02
【混合病毒】張竹君澄清英國混合病毒「XE」未在香港發現　社區亦無發現有新變種
【強制檢測】25幢大廈納強檢涉沙田、大埔、屯門多個屋苑【附名單】
19:37 2022/04/02
【強制檢測】25幢大廈納強檢涉沙田、大埔、屯門多個屋苑【附名單】
疫情 強制檢測 檢測中心 衞生署 衞生防護中心 香港 九龍灣

最高瀏覽

【北上生活】為照顧子女約10年未能安枕　蔡少芬搬往上海生活：好得沒得再好
12:19 2022/04/01
【北上生活】為照顧子女約10年未能安枕　蔡少芬搬往上海生活：好得沒得再好
【鍾袁一戰】林作曾懷疑鍾培生對袁嘉敏把持不住　Candy自爆離港散心
12:48 2022/04/02
【鍾袁一戰】林作曾懷疑鍾培生對袁嘉敏把持不住　Candy自爆離港散心
【鍾袁一戰】被袁嘉敏爆料後首度回應　鍾培生：去年年中已經停止見面
13:54 2022/04/02
【鍾袁一戰】被袁嘉敏爆料後首度回應　鍾培生：去年年中已經停止見面