【封區檢測】觀塘彩福邨彩樂樓、天水圍天盛苑2廈　污水陽性被圍封強檢【不斷更新】

▲ 政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【17:00】觀塘彩福邨彩樂樓圍封強檢

觀塘彩福邨彩樂樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，政府懷疑在大廈內有隱形患者，今午5時起，就相關區域作出限制與檢測宣告，不包括位於地下的長者中心。受檢人士須留在其處所，並於今晚9時30分前接受強制檢測。政府目標是在明日（4日）下午約1時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。



【16:00】天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣封區強檢

天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，被列為指明「受限區域」政府目標是在明日（4日）約下午一時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。



【13:50】青衣長康邨康榮樓有14人未進行強制檢測

青衣長康邨康榮樓上午10時30分宣布已完成強制檢測行動。政府共檢查了280名受檢人士的檢測報告，發現有14人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於約下午1時完成。

政府亦提醒沒有應門的約30戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【11:35】九龍灣麗晶花園第九座未有人未進行強制檢測

九龍灣麗晶花園第九座上午約10時宣布已完成強制檢測行動。政府共檢查了74名受檢人士的檢測報告，並未發現有人未進行強制檢測。相關執法行動於上午約11時完成。

政府亦提醒沒有應門的32戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【11:03】青衣長康邨康榮樓約0.3%住戶染疫

青衣長康邨康榮樓約769名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、健康建議、消毒用品和口罩等，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約370戶，當中約30戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:00】九龍灣麗晶花園第九座約0.84%住戶染疫

九龍灣麗晶花園第九座上午約10時完成強制檢測行動，474名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現4宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪264戶，當中32戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞