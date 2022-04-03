【特首選舉】特首選舉提名期開展　林鄭：適當時會公布個人意向【不斷更新】

▲ 特首林鄭月娥交代本港抗疫工作。（林宇翔攝）

確診數字連日有下跌趨勢，行政長官林鄭月娥今日（3日）早上11時繼續出席早上的例行抗疫記者會，出席的官員包括食物及衞生局局長陳肇始及醫院管理局行政總裁高拔陞。TOPick會緊貼疫情，不斷更新。

政府將陸續向私家醫生免費提供新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）及莫納皮拉韋（Molnupiravir），以便利私家醫生向合適的新冠病人處方藥物。即看：【下一頁】

【12:00】林鄭：適當時會公布個人意向

特首選舉提名期今日展開，林鄭指在適當時會公布個人意向，而現時並非適當時候，「請大家再等一等」。

【12:00】

行政長官林鄭月娥表示，350萬份抗疫服務包，派了130萬份，期望7日內派完。她說，任何人即使沒有領取通知卡，亦可以在4月6日起在有90個增補點領取。即看：下一頁

【11:45】中醫藥已放到公共醫療系統

林鄭指，當局已將中醫藥放到公共醫療系統，強調地位不容質疑，而今屆政府也興建了中醫醫院，而中醫亦有條件作中醫標準化。她又寄語西醫界要有一個開放的態度可以接受中醫在香港的醫療系統佔有一個重要的位置。即看：下一頁

【11:40】4月8至10日做快速抗原檢測有助找出社區的感染個案

林鄭表示由昨天開始派發防疫包的過程順利，稍後會在18區成立補足點，讓未收到的市民可以領取。她說，在香港做抗疫都需要好多地區力量，也要考慮物資供應的問題，其中中醫的中成藥也是近日才「到位」。

她希望全港市民在4月8至10日做快速抗原檢測，以找出社區的感染個案，以及讓當局掌握本港感染的情況，雖然不是強制性，也不是可以達至清零的工具，但畢竟作為一個篩查及檢視感染的一個做法。

她說，日後有好的時機及有效益做全民檢測時，會動員社區的力量及安排長者到檢測中心等，惟強調全民檢測最需要的是採樣員、化驗所，故今日的社區力量未必可在全民檢測起一個很重要的作用。

【11:35】林鄭指消費券使用期限長 抗疫間派消費券不存矛盾

港府將在本周四（7日）派新一批消費券，第一期5,000元自動注入支付平台。被問到在抗疫間時派消費券是否會有矛盾、導致疫情反彈，林鄭表示，今次的首階段消費券的使用期限很長，市民不用急於去用，現時仍要以抗疫為先，不存在抗疫之間的矛盾。

【11:20】目標在7日內派發防疫服務包

行政長官林鄭月娥表示目標在7日內派發防疫服務包，亦希望市民可以在4月8至10日做快速檢測。即看：下一頁

【11:15】重症、死亡數字減少、至今用逾23,000個新冠口服藥療程

醫院管理局行政總裁高拔陞表示，隨著確診個案減少，對醫院服務壓力有明顯改善，現時仍有約9000人在不同醫院接受治療，不少病毒檢測已轉陰性，但因慢性病繼續要治療，當中仍有5千多人仍是對病毒呈陽性，強調對病床的壓力已經減少，與亞博館有內地醫療團隊方面的協助有關。另外，他說，3月初至中的高峰期時有約250人需用呼吸機，最近已降至約150人左右；而死亡個案方面，由每日近300宗減至近日的100多個，雖數字仍高，但希望可繼續減少。

他說，每日有約1,600人會使用指定診所的籌，而關愛籌每日只用了約400個籌，即指定診所可滿足病人需要。

至於藥物方面，新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）及莫納皮拉韋（Molnupiravir）至今用逾23,000個療程，多用於指定診所、院舍、住院病人、隔離酒店等，而政府昨日亦表示將陸續向私家醫生免費提供新冠口服抗病毒藥物。他又提醒市民，病情輕微不等於不用求醫及接受治療，不要等到病徵嚴重才求醫。

【11:05】

食物及衞生局局長陳肇始表示，中醫藥對新冠肺炎有一定作用，內地專家抵港後展開考察及抗疫，先後曾與當局了解疫情的發展，也了解中醫藥抗疫工作的進展，以及如何以中醫藥應對新冠肺炎，並曾與本港中醫界會面及了解等，亦到了伊利沙伯醫院及安老院舍等考察，深入探討中醫藥如何支援新冠病人，今早亦繼續到中醫藥業界交流。

她說，食衞局一直支持中醫藥發展，整個醫療系統都一直推進，包括推出中醫的診療服務，為住院病人提供中醫服務。至於亞博館方面，所有新冠病人都會接受中西醫團隊的共同評估，也可得到中醫藥的診治。至今已為約300名病人提供約1400次診療。

另外，當局至今已分發930萬盒「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」及「藿香正氣片」三款中成藥。她又說，今波疫情當中，中醫藥都全方位參與抗疫工作。

【11:00】中西醫藥結合治療

行政長官林鄭月娥表示，由3月9日起都每日做抗疫記者會，當時是作抗疫的重點工作是放於治療，治療的重點是「三減」，本港今波疫情有不少院舍長者離世。今日仍會繼續交代治療的情況，尤其是中西醫藥結合治療。

她說，7名內地中醫藥專家抵港，援港中醫專家組組長仝小林是專家的組長，他們到不同的設施考察及探訪等；另一方面是中西醫藥結合治療，而當局也會主要優先照顧長者，又呼籲他們4月8至10日做快速檢測、接種疫苗，強調會用不同方法為他們打針。

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記者：TOPick港聞組