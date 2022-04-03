【第五波疫情】特首林鄭月娥交代本港抗疫工作【不斷更新】

▲ 特首林鄭月娥交代本港抗疫工作。

確診數字連日有下跌趨勢，行政長官林鄭月娥今日（3日）早上11時繼續出席早上的例行抗疫記者會，出席的官員包括食物及衞生局局長陳肇始及醫院管理局行政總裁高拔陞。TOPick會緊貼疫情，不斷更新。

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【11:05】

食物及衞生局局長陳肇始表示，中醫藥對新冠肺炎有一定作用，內地專家抵港後展開考察及抗疫，先後曾與當局了解疫情的發展，也了解中醫藥抗疫工作的進展，以及如何以中醫藥應對新冠肺炎，並曾與本港中醫界會面及了解等，亦到了伊利沙伯醫院及安老院舍等考察，深入探討中醫藥如何支援新冠病人，今早亦繼續到中醫藥業界交流。

她說，食衞局一直支持中醫藥發展，整個醫療系統都一直推進，包括推出中醫的診療服務，為住院病人提供中醫服務。至於亞博館方面，所有新冠病人都會接受中西團隊的共同評估，也可得到中醫藥的診治。

【11:00】

行政長官林鄭月娥表示，由3月9日起都每日做抗疫記者會，當時是作抗疫的重點工作是放於治療，治療的重點是「三減」，本港今波疫情有不少院舍長者離世。今日仍會繼續交代治療的情況，尤其是中西醫藥結合治療。

她說，7名內地中醫藥專家抵港，援港中醫專家組組長仝小林是專家的組長，他們到不同的設施考察及探訪等；另一方面是中西醫藥結合治療，而當局也會主要優先照顧長者，又呼籲他們4月8至10日做快速檢測、接種疫苗，強調會用不同方法為他們打針。

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記者：TOPick港聞組