【第五波疫情】高拔陞指將推平台供私家醫生申請新冠口服藥　籲病人於病徵出現5日內尋求醫療支援

▲ 醫院管理局行政總裁高拔陞。（林宇翔攝）

確診數字連日有下跌趨勢，行政長官林鄭月娥今日（3日）早上11時繼續出席早上的例行抗疫記者會。食物及衞生局局長陳肇始及醫院管理局行政總裁高拔陞亦會出席。TOPick會緊貼疫情，不斷更新。

高拔陞表示，現時兩種新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）及莫納皮拉韋（Molnupiravir），已用於共2.3萬個療程，當中較多用於指定診所病情輕微的病人。此外，當局亦派出外展到老人或殘疾人士院舍，作醫療評估後會為適合個案安排藥物。如私家醫生有需要，食衞局稍後亦會推出平台供他們聯絡，安排存貨。

高拔陞提醒，留意到有市民對藥物有誤解，一般而言，只要市民超過60歲，無論其有否打針及病徵輕重，都會建議他們接受治療。他建議，60歲以上染疫人士，在病徵出現5日內，應盡量尋求醫療支援，接受抗病毒治療。他強調，無論在醫院或其他醫療機構，服務能力都足夠應付需求。

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記者：TOPick港聞組