【第五波疫情】林鄭月娥指中醫已進入公共醫療系統　寄語西醫界要對中醫持開放態度

▲ 行政長官林鄭月娥。（林宇翔攝）

確診數字連日有下跌趨勢，行政長官林鄭月娥今日（3日）早上11時繼續出席早上的例行抗疫記者會。TOPick會緊貼疫情，不斷更新。

林鄭月娥表示，中醫已進入公共醫療系統，地位不必質疑，但由於歷史原因，與廣泛應用仍有距離，當局已興建中醫醫院，納入醫療系統。她坦言，中醫發展及中醫應用仍有制肘，如有部分醫療器具中醫不能使用，已要求食衞局在制度上作處理。要廣泛讓市民知道中醫藥效益，認知不足，要做到易懂。

林鄭月娥又強調，香港有條件開拓「中醫藥標準化」，做到「易行」、「易得」，現有的18間中醫教研中心可按服務需求增加。她又指，普遍認知是中醫需要「望聞問切」，需要接觸病人才能作診症。但現時現有精準視像，只要拍照傳送給中醫師，同樣可診症開方，可有助中醫藥發展。

林鄭月娥稱，港府邀請內地中醫專家援港不僅治療，亦希望為香港中醫藥發展開拓新道路。她指中醫擅長「治未病」，亦包括「預後康復」。她寄語西醫界要對中醫持開放態度，可以接受中醫在香港的醫療系統佔有一個重要的位置。

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記者：TOPick港聞組