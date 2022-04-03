【第五波疫情】特首指已派130萬份防疫包　4至5人家庭可獲多個防疫包

▲ （陳國峰攝）

確診數字連日有下跌趨勢，行政長官林鄭月娥今日（3日）早上11時繼續出席早上的例行抗疫記者會。TOPick會緊貼疫情，不斷更新。

行政長官林鄭月娥表示，350萬份抗疫服務包，派了130萬份，期望7日內派完。對於三無大廈，會派人上門派發，如果家庭有4至5人，會派發多一個防疫包，例如在西營盤就有家庭派發多一個防疫包。劏房方面，如無人應門，會留下通知卡，市民可憑卡領回，如果市民有特別原因，可獲派多個防疫包。

她又稱，本月6日設有90個中心，市民有需要亦可到中心取防疫包，希望市民在4月8日至10日做自我檢測，每人都可有充足工具。

被問到民政署到三無大廈派防疫包，不太掌握單位內是否劏房戶，如果單位內有5戶，大家憑一張卡如何領取防疫包。她則指，派發防疫包是以寬鬆方法處理，市民不需要上網登記及證明，由外展隊送到住戶，公屋由房署派，私人屋苑由物管派，其他住戶由政府同事、義工派，對無人應門住戶，會留下信卡通知，市民若稱家庭有4人以上，都會寬鬆給予防疫包，不會特意審查。

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記者：余思嵐