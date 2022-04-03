【院舍缺人】羅致光指放寬院舍補充外勞暫批364宗　短中期輸入外勞可謂不可或缺

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勞工及福利局長羅致光今日（3日）表示，第五波疫情，導致大量院舍員工或其家人染疫，需接受檢疫或隔離，令到人手已極之短缺的院舍，其後將「補充勞工計劃」作有時限的3個月放寛，至4月1日為止，勞工處已接獲415宗申請，批准了364宗，涉及2054名輸入護理員。

羅致光今日發表網誌，指以一個現時約有4.5萬人的院舍照顧行業，近2成空缺，便即缺乏約1.1萬名7工作人員，當中已不計算在私營院舍已輸入約2800名護理員，安老行業人手需求不斷增加，在短中期，輸入內地勞工甚或外地勞工，可說是不可或缺的方法。

而長遠而言，改善院舍服務的環境、加強培訓與改善職業階梯、改善護理工作的形象、引入及更廣泛使用樂齡科技等等，都是必不可少，都沒有計算現時嚴重短缺的資助院舍宿位，將會在短期內向立法會提出法例修訂，改善院舍多項法定要求，當中包括人均面積與人手比例。

他又稱院舍人手不足，港府在2018-19年度，增撥資源給予資助院舍，以助其調升員工薪酬，及在2020-21年度，重推啟航計劃，以吸引年青人進入護理行業，兩項措施的效果大致上主要追上人手需求的增幅，在紓緩人手不足的情況有輕微的作用。

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責任編輯：余思嵐