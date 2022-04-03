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【供港食品】政府指內地進口鮮活食品供應穩定　菜芯及白菜平均批發價每斤14.4元及8.6元

社會 10:43 2022/04/03

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政府表示，昨日由內地進口本港的鮮活食品供應充足穩定。（資料圖片）

政府發言人今日（3日）表示，昨日（4日）由內地進口本港的鮮活食品供應充足穩定。

根據最新資料，昨日截至午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量近2,300公噸，與平日內地供應量相若，其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為756公噸。菜芯及白菜昨日的平均批發價分別為每斤14.4元及8.6元。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應約320萬隻，與去年平均每日供應量相若。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約42公噸，活豬供應正常。內地供港冰鮮家禽昨日貨量逾16萬隻，而本地屠宰的活雞約12,000隻，供應充足。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民1個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年320,000至330,000公噸。今年2月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為29,000公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。

政府表示，會繼續與內地當局及業界保持密切聯絡，確保內地供港鮮活食品供應順暢。

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記者：黃穎津

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