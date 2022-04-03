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【昏迷不治】赤柱監獄73歲囚犯囚室昏迷　送院搶救不治

社會 10:50 2022/04/03

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赤柱監獄一名在囚人士今日在院所內昏迷，經搶救後證實不治。（資料圖片）

赤柱監獄一名在囚人士今日（3日）在院所內昏迷，經搶救後證實不治。

該名73歲男性在囚人士患有心臟病，一直需要接受院所醫院及公立醫院治療及跟進。今日上午7時13分，懲教人員發現他於囚室床上昏迷不醒，立刻召喚支援人員到場為他進行急救及召喚救護車。該名在囚人士經搶救後於上午7時40分證實不治。

死者於2020年10月因淋潑腐蝕性液體意圖造成身體嚴重傷害罪而被判入獄。懲教署已將事件通知警方，死因裁判法庭將進行死因研訊。

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記者：黃穎津

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