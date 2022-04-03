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【鍾袁一戰】袁嘉敏爆鍾培生父子秘密後速離港　林作稱付款後有料爆：位位5嚿

娛樂 11:19 2022/04/03

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鍾培生死敵林作表示已跟袁嘉敏聯絡。

前港姐袁嘉敏（Candy）日前於社交平台炮轟鍾培生父子並成為全城熱話，揭露豪門秘密後的袁嘉敏已火速離港，相信已遠赴法國。

鍾培生死敵林作表示跟已離港的袁嘉敏聯絡上，更揚言只要付他500元便可告知更多秘密內幕。

【鍾袁一戰】林作曾懷疑鍾培生對袁嘉敏把持不住　Candy自爆離港散心

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林作已聯絡袁嘉敏

林作於社交平台貼出與袁嘉敏的對話截圖，並說：

本人已和飛離香港的袁小姐取得聯繫。欲知對話內容，請DM本人。位位5舊（嚿）。本人只接受PayMe / 轉數快。

他又貼出TOPick一篇有關自己一年前的神預言報導，引用其中一段且謂：

「揀男人，揀林作。  揀agent，揀 #林作保險」

【鍾袁一戰】袁嘉敏稱鍾培生主動提出「俾錢」　 Candy：他說的都不是事實

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袁嘉敏自爆已離港

至於袁嘉敏則不斷更新了其社交平台，她公告自己離港一事，並透露已有兩年半沒乘過長途機，以及選擇到法國的原因。

袁嘉敏表示曾於2019年復活節期間到巴黎工作，且喜歡到處遊走的感覺。

她這次計劃到法國的郊區居住，由於她一直未有睡得很好，因而認為住在郊區比留在香港更好。

其後，她又考慮會否留在巴黎一段時間再飛往郊區，且估計自己會在兩個月後回港。她表示不欲再多分享發生過的事情，因為太複雜及傷感。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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