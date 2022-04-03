  • 21°C
香港時間 : 2022403日 (週日) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀主盤】何文田「居屋樓王」冠德苑 業主為年輕情侶未入住曾裝修但叫停

休閒消費 11:57 2022/04/03

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

何文田「居屋樓王」冠德苑 ， 業主為年輕情侶未入住曾裝修但叫停。

於2019年發售的何文田常樂街「冠德苑」，曾被視為「居屋樓王」，近日錄得首宗二手成交個案。屋苑一個高層單位早前淪為銀主盤，被銀主推出未補價第二市場放售，最新以609.5萬元賣出，較原業主19年以409.88萬元（未補地價）一手購入，高近200萬元，升值50%。

據代理提供的相片顯示，單位似乎曾進行裝修，浴室僅提供少量設施，要全屋裝修才能入住。單位位於高層，景觀開揚。

原業主為年輕情侶　曾裝修單位

香港置業鄭桂鈺表示，冠德苑B座冠盛閣高層9室，實用面積468平方呎，銀主原叫價609萬元，終以609.5萬元沽出（未補地價），實用呎價約13,024元。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

據了解，原業主為一對年輕情侶，單位曾進行裝修，但其後暫停，不排除期間出現財務問題，所以單位淪為銀主盤，亦有消息指，原業主購入單位後一直未有入住。

最新影片:

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：王明芳

銀主盤 居屋二手市場 居屋 綠置居

最高瀏覽

【北上生活】為照顧子女約10年未能安枕　蔡少芬搬往上海生活：好得沒得再好
12:19 2022/04/01
【北上生活】為照顧子女約10年未能安枕　蔡少芬搬往上海生活：好得沒得再好
【鍾袁一戰】林作曾懷疑鍾培生對袁嘉敏把持不住　Candy自爆離港散心
12:48 2022/04/02
【鍾袁一戰】林作曾懷疑鍾培生對袁嘉敏把持不住　Candy自爆離港散心
【鍾袁一戰】被袁嘉敏爆料後首度回應　鍾培生：去年年中已經停止見面
13:54 2022/04/02
【鍾袁一戰】被袁嘉敏爆料後首度回應　鍾培生：去年年中已經停止見面