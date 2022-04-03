【銀主盤】何文田「居屋樓王」冠德苑 業主為年輕情侶未入住曾裝修但叫停

▲ 何文田「居屋樓王」冠德苑 ， 業主為年輕情侶未入住曾裝修但叫停。

於2019年發售的何文田常樂街「冠德苑」，曾被視為「居屋樓王」，近日錄得首宗二手成交個案。屋苑一個高層單位早前淪為銀主盤，被銀主推出未補價第二市場放售，最新以609.5萬元賣出，較原業主19年以409.88萬元（未補地價）一手購入，高近200萬元，升值50%。

據代理提供的相片顯示，單位似乎曾進行裝修，浴室僅提供少量設施，要全屋裝修才能入住。單位位於高層，景觀開揚。

原業主為年輕情侶 曾裝修單位

香港置業鄭桂鈺表示，冠德苑B座冠盛閣高層9室，實用面積468平方呎，銀主原叫價609萬元，終以609.5萬元沽出（未補地價），實用呎價約13,024元。

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據了解，原業主為一對年輕情侶，單位曾進行裝修，但其後暫停，不排除期間出現財務問題，所以單位淪為銀主盤，亦有消息指，原業主購入單位後一直未有入住。

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責任編輯：王明芳