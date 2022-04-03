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【黃曉明離婚】「寵妻狂魔」結束6年夫妻關係　Angelababy罕談離婚：是他不要我了

娛樂 11:41 2022/04/03

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楊穎（Angelababy）透露離婚是黃曉明先提出。

黃曉明與楊穎（Angelababy）於今年1月同步於各自的社交平台宣布離婚消息，結束6年夫婦關係。

外界一直對黃曉明和楊穎的婚變細節大感好奇，Angelababy日前罕有於訪問中透露是黃曉明先提出離婚。

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Angelababy談離婚

回復單身後的Angelababy日前於訪問中罕有地談及離婚，她一度哽咽地說：

是黃曉明不要自己了，自己一直在努力挽回，甚至為了他一直再努力改變和妥協。

【黃曉明離婚】與Angelababy育有兒子小海綿　律師拆解離婚訴訟孩子撫養權問題

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曾高調放閃

黃曉明與Angelababy於2014年公開戀情，當時拍拖四年的二人表現恩愛，且經常高調晒愛。

2015年5月，二人雙雙分享結婚證，公布結為夫婦的消息。同年10月，二人一起於上海展覽中心舉行世紀婚禮，出席賓客多達2000人，場面熱鬧。

黃曉明於2016年公布Angelababy懷孕的消息，她於翌年年初誕下兒子「小海棉」。

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黃曉明被封「寵妻狂魔」

過往，黃曉明經常高調地為Angelababy大灑金錢，包括豪擲300萬購入有「移動豪宅」之稱的GMC豪華房車給仍是女友的Baby。

Angelababy 25歲生日時獲黃曉明贈送200多萬的林寶堅尼Gallardo Spyder，而本來在台灣拍攝廣告的黃曉明化身禮物驚喜現身，手執紅玫瑰出現於Baby眼前，令她感動得即場眼濕濕。

黃曉明曾揚言：「寵壞妳，別人就搶不走。」頻頻晒恩愛的他被外界封為「寵妻狂魔」。

二人於婚後多次傳出婚變傳聞，直到今年1月，二人同步在自己的社交平台內公告離婚的消息，表示：「感恩過去所有，未來仍是家人。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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