【老千女婿】賤男訛稱警察爸爸肺癌兼生意周轉　借未來外母600萬後人間蒸發

▲ 苦主借出600萬元。

近年網上和電話詐騙手法層出不窮，不過誰又料到，騙徒竟在自己身邊，而且還是「未來女婿」。無綫（TVB）節目《東張西望》，一名苦主親述經歷，指女兒被賤男欺騙感情，一家人更錯信對方任職警察的爸爸患癌，及生意需要周轉，多次借錢給他，最終合共損失600萬元，而該名老千則消失得無影無踪。

苦主Tammy表示，女兒4年前認識一名叫「阿山」的36歲男子，期間雙方拍拖感情親密，一表人才的阿山也愛屋及烏，雙方形同一家人。

阿山後來更向Tammy的女兒求婚，又送戒指，又計劃拍攝婚紗照。Tammy此前也了解過對方家庭狀況，從阿山口中得悉其父任職警察，更是對阿山信任有加，「當時佢半邊仔架啦，我哋有啲咩活動，去旅行阿嗰啲，全部都預佢架啦，其實佢已經識曬我哋啲親戚朋友架啦」。

Tammy坦言，當時心目中，對這個未來女婿的評價有「9分」，惟就在籌備結婚期間，阿山突然聲稱做警察的爸爸患上肺癌，需要借90萬元醫病。

雖然Tammy初時認為以阿山財政狀況及家境，應有錢為父親承擔醫藥費，但她還是聽信阿山解釋，「佢話佢地賣左層樓啦，媽媽將錢攞去內地起咗合作社，錢未返到嚟，而且佢地有保險，索償保險公司後，即可還錢畀我。」Tammy面對「乖女婿」不虞有詐，借出90萬元。

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不過，阿山遲遲不還錢，期間又推搪Tammy一家人前去探望阿山患癌的父親。當Tammy追債時，阿山則以保險賠償還沒有到帳為由再拖欠。

過幾個月，阿山再「出招」，稱爸爸有肺氣腫，急需到英國換「屍肺」，再向Tammy借錢。阿山借錢不果，則向外父的兄弟，即Tammy女兒的「二伯」埋手。

二伯當時剛好賣樓後準備換樓，就借出180萬給阿山。而阿山兩次得手後食髓知味，再以生意周轉等藉口，Tammy一家人借錢，前前後後「借」了600萬元。

紙又怎能保得住火？阿山最後一次借錢，要求Tammy轉賬到一間投資公司，她才起疑心，發現該公司並非阿山名下。而她亦拜訪患癌的「未來親家老爺」，竟從對方口中得知，其從未患癌，只是早前曾經胃潰瘍。

阿山任警察的爸爸知道兒子「借老豆患癌過橋」，也非常驚訝，建議Tammy報警，又承諾會讓兒子還錢。惟之後未來老爺卻上門質問Tammy，引述阿山指責Tammy女兒窮奢極侈，花掉阿山大筆金錢。

Tammy女兒聽到大感崩潰，當面向阿山爸爸明言，自己未花過男方一分一毫，雙方就此事不了了之。而欠下Tammy一家共600萬巨債的阿山，此後就封鎖Tammy電話，其住所也人去樓空，「未來女婿家」有如人間蒸發。

《東張西望》以另一個電話號碼，協助Tammy聯絡阿山時，才終於接通電話，惟面對Tammy和主持人連番質問，阿山支吾以對，稱「你係咪搞錯咗啲嘢」，就掛斷電話。而Tammy曾就事件報警，警方卻指苦主自願借錢，因此無法受理。

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責任編輯：王明芳