【豆花DIY】港媽用電飯煲自製滑滑豆腐花 3種食材超簡單30分鐘還原木桶風味

▲ 港媽用電飯煲自製滑滑豆腐花，3種食材超簡單30分鐘還原木桶風味。

留家抗疫，不少媽媽都變了廚神，泡製適合一家大細食用的甜品。一位港媽小開在fb發帖，實測在家以電飯煲製作近期大熱滑滑豆腐花，還原木桶豆腐花風味。

小開是位全職媽媽，開設個人網誌SumSum's Baking分享煮食心得。小開表示，看到很多豆腐花食譜都是以茶匙去量度，但大家的茶匙份量都會有出入，所以小開將食譜轉為以克計算。

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大熱滑滑豆腐花食譜

材料:

無糖豆漿1000mI、5g熟石膏粉、5g粟粉

做法:

1. 將粉類放同一細碗中，用約4至5湯匙豆漿攪拌至無粉粒備用

2. 然後煮豆漿，用中慢火煮，中途要攪拌，防止燶底及面頂有薄膜

3. 煮至側邊有細泡及中間有細泡滾起，但不是大滾，或用食物温度計量約85至90度，然後離火

4. 將之前準備好的粉漿再次攪匀，倒入飯煲中

5. 然後沖入豆漿，如果有泡泡未消，就快手用湯匙在面頂舀走，切記不要攪拌

6. 然後用大的廚房紙放在內煲面，關上煲蓋

7. 然後按保温制，靜待30分鐘完成

小開表示，大家可嘗試將豆腐花放進雪櫃，她實測將一碗放雪櫃一天，再取出食用，結論是豆腐花保持滑口，但就變實身了一點。

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文章及相片獲小開授權

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