【清明節】5間普通科門診假期提供服務　可用電話或「HA Go」手機程式預約

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醫管局今日（3日）公布，清明節假期將有5間普通科門診診所，提供公眾假期普通科門診服務，求診人士可如平日般以電話或透過「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

觀塘社區健康中心

聖母醫院家庭醫學診所

石湖墟賽馬會普通科門診診所（派發新冠病毒測試樣本收集包及收集樣本）

屯門診所（派發新冠病毒測試樣本收集包及收集樣本）

元朗賽馬會健康院（派發新冠病毒測試樣本收集包及收集樣本）

服務時間為上午9時至下午1時及下午2時至下午5時

局方指，已啓動的23間新冠病毒確診個案指定診所會在公眾假期期間提供服務，以協助治療因較輕微感染徵狀而需要獲得醫生診症服務的社區確診病人，特別是較高風險患者，為他們提供適切的治療，紓緩病徵。求診人士可於指定診所的預約及服務時間致電相關的指定診所（一般預約電話或「關愛預約專線」），或透過「HA Go」流動應用程式內的「預約指定診所」功能，預約指定診所的診症時間。



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私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

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責任編輯：余思嵐