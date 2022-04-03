【金宵大廈2】監製葉鎮輝揭《金宵2》彩蛋　黃建東趙希洛海報藏重大玄機

「有些緣份，一閃而過，但有些緣份，卻能穿越時空，牽絆一生。」由葉鎮輝監製、羅佩清擔任編審的《金宵大廈2》，將於於明天（4月4日）首播。

《金宵大廈2》未開播已話題不絕，劇組早前陸續公開劇中一系列共9張的單元劇宣傳海報，以及相關預告片，而相關宣傳曝光後，即引起網上熱烈迴響，網民與劇迷除大呼期待，又大讚海報有電影感：「好驚都要睇」、「海報有啲革新」、「睇完幅相都起雞皮」、「可以拍成電影」、「靚得嚟陰森」、「好黐線好高質」、「第二季比較靈異」、「有屋邨Feel 先夠Feel」。

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海報細節藏玄機

另外，有不少眼利網民更就海報的細節討論不休，直指海報暗藏玄機，當中最能引發網民偵探頭腦的，包括趙頌茹主演的《仿客》及樊亦敏等主演的《姐姐》；網民對於海報中的趙頌茹膊頭上無故多了一隻像是鬼手的東西感到甚是驚嚇。

至於《姐姐》的聯想度更是精彩，網民除了指海報中的狗狗甚為可愛討喜外，更直指牠有陰謀：「隻狗好有戲」、「只有狗狗對鏡頭笑」、「隻狗左耳同右耳唔同嘅，係咪同劇情有關」。

據知，其實單元海報一共有10張，其中一張由黃建東及趙希洛主演的單元，由於相關宣傳海報隱藏了劇集一個重大秘密元素，故此要留待稍後才再作公布，認真吊癮。

就網民種種猜測求證《金宵2》監製葉鎮輝（阿細），他笑言：「大家嘅聯想力真係好豐富，《金宵2》係放咗好多彩蛋落宣傳海報、劇照同埋劇集入面，情況同《金宵1》一樣，一張海報其實已經畀咗好多貼士大家。」

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監製阿細並提示：「今次大家煲劇嘅時候可以細心留意吓細節位；咁樣嘅設計係希望可以增加大家追劇時嘅趣味性，同埋會覺得《金宵2》就係咁瘋狂。」

同時，阿細又提及《金宵》第一季和第二季的主題海報均增設了「動態版」，細心觀察更會發現當中玄機：「好似第一季嗰張海報，好多朋友問我做咩就咁整棟大廈出嚟，其實大廈入面已經暗藏十個單元嘅元素喺入面，好似喺天上面會見到有隻烏鴉，又會見到公仔同埋BB 等等嘅英文字。」

至於《金宵2》的動態版海報貼士，他賣關子表示讓大家自己慢慢細心留意。

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細節競猜遊戲

監製續指就連主角李施嬅劇內的家中擺設，亦是與十個單元有著密切關係。而前日開始，TVB官方臉書一連兩日公開了劇集道具的獨家宣傳照，在劇集開播前與劇迷來個「細節競猜熱身遊戲」，看看劇迷能否透過各種道具，對主線及單元劇情掌握更多線索。

當中有些照片，更令人聯想到第一季的單元故事包括《鴉烏》及《娃》，十分有趣；還有那充滿陰森感的走廊，也是《金宵》系列帶給劇迷的集體官能刺激回憶之一。

據知，《金宵2》某部分道具更是在《金宵1》出現過，且今次「回歸」對劇情亦有著推進作用，看來劇迷是次追劇對眼應該「有排忙」。

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各單元手法不同

除「細節」位充滿驚喜，阿細又提到第二季單元故事主力集中探討人與人之間的關係：「會有父子、母女、親情同愛情嘅探討，人際關係入面往往我哋好容易單向咁睇一樣嘢，而冇去用心感受對方究竟感覺如何。」

他提例說：「好似其中一個故事，個爸爸成日同個仔講啲好鼓勵性嘅說話，但佢冇諗過咁樣會對個仔造成一種無形嘅壓力，阿仔係咪真係想要呢啲呢？阿仔真正想法又係乜呢？依家社會好需要呢種關懷同溝通。」

阿細又透露每個單元的呈現手法各有不同，希望劇迷追看每個單元時都能充滿驚喜及新鮮感。