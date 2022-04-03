【第五波疫情】陳肇始到沙田派發防疫服務包　鼓勵巿民在家進行快測

▲ （新聞處提供）

食物及衞生局局長陳肇始今日（3日）到沙田廣源邨與義工一起向住戶派發防疫服務包，她表示服務包內有中成藥、KN95口罩和快速抗原測試套裝等醫療物資，特別鼓勵巿民，尤其是長者，善用快速抗原測試套裝自行在家進行檢測，以助我們做到早發現、早隔離，同時讓檢測陽性的市民及早獲得適切治療。



陳肇始又呼籲，在清明節及復活節假期，市民必需要減少外出，避免參與跨家庭活動，尤其是脫下口罩的活動。

另外，商經局局長邱騰華今日亦在鴨脷洲向基層家庭派發防疫服務包。他表示更廣泛地將中央協調採購的物資例如快速抗原測試包、抗疫中成藥和口罩送到全港住戶特別是基層家庭手上，並於本月8日至10日每日進行快速抗原測試，早日戰勝疫情。

環境局局長黃錦星及環境局常任秘書長／環境保護署署長謝小華亦聯同約30位環境局及環境保護署人員參與派發「防疫服務包」行動，將抗疫物資送到葵青區兩棟單幢樓宇的基層居民手上。約100名職員以一日半的時間包裝了約18,000份「防疫服務包」，較預期快一半時間。服務包的物品主要是中央援港的抗疫物資，表達祖國對香港同胞的關懷和支持，內有20個快速抗原測試包、20個KN95口罩、2盒抗疫中成藥，以及特區政府製作的抗疫資訊手冊和心意卡。政府的目標是在7天內完成派發服務包的工作。

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責任編輯：余思嵐