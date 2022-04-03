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【天氣預測】下周受乾燥大陸氣流影響天晴乾燥　周二清明節日間氣溫約25度

社會 13:31 2022/04/03

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本港地區下午及今晚天氣預測 天晴，下午非常乾燥。(林宇翔攝)

天文台今日（3日）表示，今日雲層開始轉薄，影響本港的雲帶與雨帶逐漸東移，下午有陽光，但仍然乾燥，早上7時普遍相對濕度百分之六十，火災危險警告生效，最高氣溫約21度。展望未來數天受乾燥的大陸氣流影響，本港整體雲量相當少，有陽光，氣溫逐漸回升。

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天文台預測本港地區下午及今晚天晴，下午非常乾燥，吹和緩至清勁東北風，今晚東風增強。展望未來數日天晴乾燥，氣溫逐漸回升，但日夜溫差較大。

根據9天天氣預報，下周天晴，日間乾燥。周二是清明節，早上氣溫約17度，日間氣溫約25度。而下周四、周五及周六則日間炎熱及乾燥，氣溫逐漸升至20度以上。

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責任編輯：余思嵐

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