【第五波疫情】啟德暫託中心病人試行中西醫結合治療　林正財：中西醫合作十分暢順

▲ 安老事務委員會主席林正財。（資料圖片）

啟德郵輪碼頭暫託中心會採用中西醫結合治療新冠病人。身兼安老事務委員會主席的行會成員林正財表示，數十名院舍長者，正接受中西藥結合治療，但亦希望港府可以解決中藥輸港問題，並將「救治戰線」推前至安老院舍。

有份協助營運林正財今日（3日）在電視節目《講清講楚》中表示，啟德郵輪碼頭暫託中心已啟用的400張病床，至今收治數十名院舍長者，正接受中西藥結合治療，惟因只開展了數天故難以說明效果，而中西醫的合作則十分暢順。

他說，部分長者的長期病控制得不好，加上染疫後，平日都需要調理，暫託中心的中醫與老人科西醫一起會診，能做好患者的隔離治療及復康，同時透過中醫的推拿技巧，解決暫託中心無職業治療及物理治療師的不足。

暫託中心內，我們沒有職業治療師及物理治療師，但中醫師懂得推拿、懂得鼓勵長者做不同運動。

至於治療方面，他說，世衞專家近期曾開會討論有關中藥治療新冠的研究，認為中醫藥可避免病人由輕症變為重症，而中心亦正籌備，研究對比中西藥治療及單純用西藥治療的成效。

因為很多員工每天都照顧確診病人，除了做防感染措施外，服用防感染藥方又會否有幫助呢？這方面研究他們一樣會推行。

他又說，本港有足夠的中醫師應付暫託中心的需求，但輸入中藥方面有困難，認為港府要在中藥方面要「出力」，盡快順利「樽頸位」：

中藥這方面政府真的要出點力，最近有些個案都看到，我們輸入這些中藥都有點困難，因為本港輸入有很多限制，包括內地如何運抵港，而兩地註冊制度都有需要磨合地方。

本港第五波疫情至少一半院舍長者染疫，林正財認為當局要檢討的不只硬件不夠，更重要是質素，強調最重要是「醫社合作」，要明白醫院及安老院是「唇齒相依」關係。

他說，公院爆煲源自院舍爆疫，故須從上游解決問題，認為當局應將「救治戰線」推前至安老院舍，因所有院舍院友等資料已有紀錄在案，若及早派醫護進駐安老院支援，情況或有不同：

其實醫治長者的院舍是不是一定要在醫院做呢？可否將「戰線」推前一點，不一定要去醫院，而是派醫護到安老院支援呢？雖然「救治戰線」推前至安老院舍，不一定可以解決所有問題，至少能解決很多安老院長者要輪候入急症室，因等待的時候正正就是黃金救治期。不夠膽說可逆擋疫情幾多，但至少可以救多幾條命。

被問到責任誰屬，是否前線或個別部門問題，他表示安老事務委員會並非一個追究責任組織，認為要「往前看」，現時應該先做好準備，包括讓醫管局各聯網掌握區內的安老院舍染疫情況，方便應對。

今次有一個好重、好重嘅學習，讓我們知道醫社合作唇齒相依關係須結合，日後須將醫療同安老體系結合得更好。

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記者：郭詩詩