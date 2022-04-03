【防疫服務包】鄧炳強率隊到深埗水區派防疫服務包　鼓勵居民善用防疫物資

▲ 圖示鄧炳強（右）派發「防疫服務包」給區內一個家庭。(政府新聞網圖片）

保安局局長鄧炳強今日（3日）帶領包括保安局常任秘書長葉文娟和保安局副局長區志光、轄下紀律部隊和輔助部隊的首長和人員、獨立監察警方處理投訴委員會代表以及各紀律部隊青少年制服團體的領袖代表到深水埗向居民派發「防疫服務包」，呼籲大家同心抗疫。



團隊一行人分成9隊，早上在深水埗警署出發，在深水埗民政事務專員黃昕然陪同下，向深水埗區居民逐家逐戶派發「防疫服務包」。他鼓勵居民善用防疫物資，加強個人保護，齊心戰勝疫情。



政府昨日（2日）開始在全港18區派發「防疫服務包」，期望在7天內完成派發。政府亦會在每區設有多個發放點作補漏拾遺，讓未能領取「防疫服務包」的市民到場領取。

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記者：郭詩詩