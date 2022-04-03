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【公屋輪候】輪候公屋8年被房署收回　返內地避疫2個月錯過海達邨編配手續

親子 14:37 2022/04/03

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有老婦指，因回內地避疫，而被收回獲編配的公屋。

香港寸金呎土，居住成本昂貴，甚至有網民曾笑言「有公屋住才是人生贏家」。近日一名婦人在內地社交平台留言抱怨，指好不容易輪候八年，獲編配長沙灣海達邨公屋單位，但卻因她年初返回內地躲避疫情，沒有回港辦理手續，最終遭房屋署收回單位。

有老婦指，因回內地避疫，而被收回獲編配的公屋。（互聯網截圖）

婦人在內地社交平台「小紅書」發帖稱：「好不容易等到公屋，我回大陸過年，因為疫情嚴重，來回2個月時間，跟房屋（房署）處約好保留單位」，並貼出一張房署信件，信中指她曾獲編排入住長沙灣「海達邨」一個單位，但她沒有接受，且沒有提出「可被接納的拒絕理由」，因此會收回單位，並計算她使用了三次編配機會的其中一次。

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不過，從網民留言可見，絕大多數人似乎並不同情該名婦人，有人指「證明你不是常住香港吧，也不需要這間屋」；「沒有人會這樣子等你的，等房屋的人太多了」。

也有網民直斥「依啲人真係令人討厭，香港好多窮人好需要公屋架！」；「又唔係長住，好心就留返間屋俾其他人啦」。

該名婦人其後留言解釋，她輪候公屋8年，為等編配單位之前連孫兒出生也沒回內地，但因須回內地辦理手續讓兒子來港，所以順便回去避疫，強調「回大陸辦我兒子來香港的事一樣重要」。

惟事件再度惹來網民質疑，指她在內地連孫兒都有了，即兒子應在內地出生，家庭安居於內地，「仲有冇需要全家申請嚟香港呀？」。

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責任編輯︰王明芳

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