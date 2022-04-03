【防疫服務包】薛永恆率隊西區派防疫服務包　鼓勵市民善加利用

▲ 創科局局長薛永恆今日落區派物資。（政府新聞處）

創新及科技局局長薛永恒今日（3日）聯同副局長鍾偉强、創新科技署署長潘婷婷、效率專員李國彬與局內熱心同事組成義工隊，參與「眾志成城、團結抗疫」的行動，落區上樓，在西區「三無」大廈及區內基層家庭逐戶派發「防疫服務包」，藉派發相關醫療物資，加強市民的防疫意識，帶動社會同心抗疫，盡快穩控疫情。

「防疫服務包」內有抗疫中成藥兩盒、快速抗原測試包20個、KN95口罩20個、衞生防護中心印製的防疫資訊小冊子和特區政府心意卡。服務包內的醫療物資，正正是在中央政府全力支援下供港，積極支持香港抗擊疫情。

▲ 創新及科技局局長薛永恒今日聯同副局長鍾偉强、創新科技署署長潘婷婷、效率專員李國彬等在西區「三無」大廈及區內基層家庭逐戶派發「防疫服務包」。（政府新聞處）

薛永恒說，派發「防疫服務包」不僅是向廣大市民送上抗疫物資，更盛載着中央和特區政府的心意。希望市民能善加利用抗疫物資，保護自己、保護家人，並透過全社會更廣泛使用快速抗原測試，有助篩查陽性個案，令香港能更快穩控疫情，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

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責任編輯：袁澍