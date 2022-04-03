  • 23°C
香港時間 : 2022403日 (週日) 15:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串謀詐騙】中四生涉冒律師樓職員騙低息貸款保證金　涉15宗案逾41萬騙款

社會 15:26 2022/04/03

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

新界南總區重案組高級督察周文軒。

警方上周五（1日）拘捕一名16歲中四男生涉嫌串謀詐騙，他涉假扮律師樓職員，詐騙貸款保證金，案件涉及15名受害人，合共損失金額41萬元，損失最大的一宗達5萬元。男生被暫控一項「串謀詐騙」，將於明日（4日）在沙田裁判法院提堂。

新界南總區重案組高級督察周文軒表示，警方今年1月至4月期間接獲多名市民報案，指他們接獲自稱銀行職員的騙徒來電推銷低息貸款計劃，當受害人表示有興趣後，騙徒便以手機通訊軟件與事主溝通，要求受害人提供入息及住址等相關證明，並訛稱將轉介相關律師行跟進。

受害人其後再收到自稱律師行職員的騙徒來電，要求受害人繳交一定金額作為保證金，有關保證金金額由1萬至5萬元不等。受害人按指示交出保證金後，發現未能聯絡騙徒，亦未能取得任何貸款款項，懷疑受騙。案中受害人為11名本地男子及4名本地女子，年齡介乎23至68歲，涉及的款項約41萬元。

新界南總區刑事部人員根據線報及經深入調查後，上周五下午約5時在旺角區拘捕一名16歲本地男童，涉嫌串謀詐騙。行動中，人員檢獲懷疑偽造的銀行文件、2部手提電話及一些電話卡。周文軒稱，相信疑犯是詐騙集團成員之一，案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

警方檢獲的證物。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒

相關文章

【防疫服務包】薛永恆率隊西區派防疫服務包　鼓勵市民善加利用
今日 14:59
【防疫服務包】薛永恆率隊西區派防疫服務包　鼓勵市民善加利用
【行山意外】中年女馬鞍山疑失足墮50米崖　送院救治
今日 15:11
【行山意外】中年女馬鞍山疑失足墮50米崖　送院救治
【疫後重建】梁振英再談香港疫後重建　仿新加坡成立淡馬錫基金、倡馬上外訪講好香港故事
今日 15:14
【疫後重建】梁振英再談香港疫後重建　仿新加坡成立淡馬錫基金、倡馬上外訪講好香港故事

你可能感興趣

【防疫服務包】薛永恆率隊西區派防疫服務包　鼓勵市民善加利用
今日 14:59
【防疫服務包】薛永恆率隊西區派防疫服務包　鼓勵市民善加利用
【行山意外】中年女馬鞍山疑失足墮50米崖　送院救治
今日 15:11
【行山意外】中年女馬鞍山疑失足墮50米崖　送院救治
【疫後重建】梁振英再談香港疫後重建　仿新加坡成立淡馬錫基金、倡馬上外訪講好香港故事
今日 15:14
【疫後重建】梁振英再談香港疫後重建　仿新加坡成立淡馬錫基金、倡馬上外訪講好香港故事
罪案 律師 偽造 旺角 香港 銀行

最高瀏覽

【北上生活】為照顧子女約10年未能安枕　蔡少芬搬往上海生活：好得沒得再好
12:19 2022/04/01
【北上生活】為照顧子女約10年未能安枕　蔡少芬搬往上海生活：好得沒得再好
【鍾袁一戰】林作曾懷疑鍾培生對袁嘉敏把持不住　Candy自爆離港散心
12:48 2022/04/02
【鍾袁一戰】林作曾懷疑鍾培生對袁嘉敏把持不住　Candy自爆離港散心
【鍾袁一戰】被袁嘉敏爆料後首度回應　鍾培生：去年年中已經停止見面
13:54 2022/04/02
【鍾袁一戰】被袁嘉敏爆料後首度回應　鍾培生：去年年中已經停止見面