【串謀詐騙】中四生涉冒律師樓職員騙低息貸款保證金　涉15宗案逾41萬騙款

▲ 新界南總區重案組高級督察周文軒。

警方上周五（1日）拘捕一名16歲中四男生涉嫌串謀詐騙，他涉假扮律師樓職員，詐騙貸款保證金，案件涉及15名受害人，合共損失金額41萬元，損失最大的一宗達5萬元。男生被暫控一項「串謀詐騙」，將於明日（4日）在沙田裁判法院提堂。

新界南總區重案組高級督察周文軒表示，警方今年1月至4月期間接獲多名市民報案，指他們接獲自稱銀行職員的騙徒來電推銷低息貸款計劃，當受害人表示有興趣後，騙徒便以手機通訊軟件與事主溝通，要求受害人提供入息及住址等相關證明，並訛稱將轉介相關律師行跟進。

受害人其後再收到自稱律師行職員的騙徒來電，要求受害人繳交一定金額作為保證金，有關保證金金額由1萬至5萬元不等。受害人按指示交出保證金後，發現未能聯絡騙徒，亦未能取得任何貸款款項，懷疑受騙。案中受害人為11名本地男子及4名本地女子，年齡介乎23至68歲，涉及的款項約41萬元。

新界南總區刑事部人員根據線報及經深入調查後，上周五下午約5時在旺角區拘捕一名16歲本地男童，涉嫌串謀詐騙。行動中，人員檢獲懷疑偽造的銀行文件、2部手提電話及一些電話卡。周文軒稱，相信疑犯是詐騙集團成員之一，案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

▲ 警方檢獲的證物。

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記者：蘇文軒