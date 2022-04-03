【疫後重建】梁振英再談香港疫後重建　仿新加坡成立淡馬錫基金、倡馬上外訪講好香港故事

▲ 全國政協副主席、前特首梁振英。（經濟日報資料圖片）

全國政協副主席、前特首梁振英，今日在社交平台上再談「疫後重建」，包括要打破現有限制開發土地的條條框框，在綠化地帶興建老人院和大型公立醫院；亦有需要成立類似新加坡淡馬錫的投資基金，投資關鍵企業和關鍵事業。

梁振英在帖文中形容，香港需要走在形勢前面，馬上策劃和啟動「疫後重建」，為的是化被動為主動，爭取時間、防患未然。

他舉例指，第5波疫情肆虐，老人院和醫院慘況的根源是空間、人手不足，重提去年曾提出開發生態價值低的郊野公園邊陲地帶，除了建議大量增加居屋供應外，亦倡興建大量非牟利、低密度老人院宿位和護理人員宿舍，計劃中每個老人家可以有自己的睡房和廁所，亦有廣闊的室內空間等，而護理人員亦可就近照顧。

梁振英強調，香港要打破現有限制開發土地的條條框框，除了要興建非牟利老人院外，還要在現有綠化地上興建大型公立醫院和醫護宿舍，供引進的外國醫護人員住宿之用。

他又認為，特區政府有需要成立類似新加坡淡馬錫的投資基金，投資關鍵企業和關鍵事業，促進經濟長遠和多元發展，普惠民生。他形容，這題目在社會上不時有議論，現在是切實策劃的時候。

梁振英表示，過去3年受反修例風波和疫情影響，加上一些西方國家蓄意抹黑，香港對外形象受損。他指出，現在越來越多外國國家取消隔離檢疫要求，認為港府和有關法定機構人員應馬上恢復出訪外國，當面說好中國發展和香港機遇故事；而駐外的經貿辦事處亦要提升效能，促進香港對外多個領域上對接。

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記者：胡偉明