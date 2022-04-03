【疫苗通行證】本月14日起地盤工地須打齊兩針　黃偉綸：95%工友已符合要求

▲ （黃偉綸網誌提供圖片）

發展局局長黃偉綸今日（3日）表示，本月14日起，所有進入工地人士須接種最少兩劑新冠疫苗。

黃偉綸在網誌指，第一階段於3月7日開始試行，3月14日全面實施，除獲豁免人士外，所有工友、工地人員及其他進入工地人士包括訪客，須接種最少一劑新冠疫苗才可進入工地。第二階段為4月14日，所有進入工地人士須接種最少兩劑新冠疫苗。至今百分之99的工友及工地人員已接種一劑新冠疫苗，接種兩劑新冠疫苗的比率亦高達百分之95。

他又稱於3月推行了5次「建造業檢測日」，向業界派發超過50萬個免費快速抗原測試包，支援全港合共約1400個工地、為超過15萬工友及工地人員同時進行檢測。

另外，建造業議會主席何安誠表示，在疫情最嚴峻時，全港工地僅有6萬名工友上班，因為有些工友或家人受感染，所以他們不敢上班。完成「建造業檢測日」和「疫苗通行證」後，至上星期已有10萬至11萬工友上班，生產力達到九成。

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責任編輯：余思嵐