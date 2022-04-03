【鍾袁一戰】出賣袁嘉敏對話謀利林作徹夜未眠收錢 袁嘉敏：這種男人真悲哀

前港姐袁嘉敏（Candy）日前於社交平台大爆鍾培生父子秘密引起熱議，並成為全城熱話。袁嘉敏於揭露豪門秘密後已火速離港，鍾培生死敵林作聯絡上袁嘉敏後，將二人的對話內容公開出售謀利，且透露賺得不少金錢，而袁嘉敏得悉被林作出賣後感到惱怒。

【鍾袁一戰】袁嘉敏爆鍾培生父子秘密後速離港 林作稱付款後有料爆：位位5嚿

▲ （IG圖片）

林作出售對話

林作於社交平台貼出與袁嘉敏的對話截圖，並說：

本人已和飛離香港的袁小姐取得聯繫。欲知對話內容，請DM本人。位位5舊（嚿）。本人只接受PayMe / 轉數快。

網上流傳出林作與袁嘉敏的對話，內容如下：

袁嘉敏：始終當時我一有拳賽的門票都馬上交給你讓你朋友可以入場支持你啊

【鍾袁一戰】林作曾懷疑鍾培生對袁嘉敏把持不住 Candy自爆離港散心

林作賺5位數

TOPick就此向林作查詢，問到他用二人的對話賺取了多少錢？

林作回覆TOPick指很緊張：「目前搵咗5位數，我徹夜未眠收錢。」他又透露網民觀看對話內容後的回應，「大家反應係覺得可以收貴啲，真的。」

袁嘉敏被出賣

遠赴法國的袁嘉敏得悉被林作出賣後，於社交平台寫道：

今午記者告訴我，林作在販賣我和他的私人訊息。

我昨晚是有叫他不要Comment咁多，因為件事都唔關佢事，語氣也不是在命令他什麼的，早前幫過他，希望他在這刻Comment少些。他一早起身就拿出來賣。也好，讓市民看清楚他會五百元出賣朋友。

拳賽時我把門票給了他，因為知道他要自己買門票給家人朋友，覺得他只學了拳擊半年，就要面對咁大場面，是值得有多些免費門票讓他家人入場支持打氣。

他販賣我們的對話，我當然嬲，因為他也不是等五百元開飯。如果他是山窮水盡已無辦法生活，賣了錢幫到他開飯，我會明白，但他不是嘛，純粹出賣。

也好，或者這樣市民會明白我為什麼這樣傷心生氣，幫朋友的後果是出賣。

這種男人也真悲哀。