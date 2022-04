【鍾袁一戰】出賣袁嘉敏對話謀利林作徹夜未眠收錢　袁嘉敏：這種男人真悲哀

前港姐袁嘉敏(Candy)日前於社交平台大爆鍾培生父子秘密引起熱議,並成為全城熱話。

袁嘉敏於揭露豪門秘密後已火速離港,鍾培生死敵林作聯絡上袁嘉敏後,將二人的對話內容公開出售謀利,且透露賺得不少金錢,而袁嘉敏得悉被林作出賣後感到惱怒。

【鍾袁一戰】袁嘉敏爆鍾培生父子秘密後速離港 林作稱付款後有料爆:位位5嚿

▲ (IG圖片)

林作出售對話

林作於社交平台貼出與袁嘉敏的對話截圖,並說:

網上流傳出林作與袁嘉敏的對話,內容如下:

林作:lol

10:00PM

袁嘉敏:咦阿作聽記者說你有些comment

林作:Nah no comment at all

林作:Coz I hv no idea

袁嘉敏:好的

袁嘉敏:謝謝你啊

林作:Take care dear, sorry to hear about all this.

袁嘉敏:始終當時我一有拳賽的門票都馬上交給你讓你朋友可以入場支持你啊

袁嘉敏:Goodnight