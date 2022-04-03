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【第五波疫情】當局已分發約12萬盒中成藥　何婉霞籲市民服用前先諮詢中醫師意見

社會 17:14 2022/04/03

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當局已分發約12萬盒中成藥。

本港疫情逐漸回落，今日新增3,709宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

政府向市民派發3款中成藥，包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」、「藿香正氣片」。何婉霞表示，當局分別在各區社區隔離設施、18區中醫診所等分派約12萬盒，建議病人服用前要諮詢中醫師的意見，亦要留醫中成藥的包裝說明。

她又說，局方早前已與內地抗港的中醫藥家交流及面會，會繼續研究了解與現時的系統如何做到銜接。

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記者：郭詩詩

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